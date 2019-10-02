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慈濟志工不分晝夜輪班關懷「南方澳斷橋事件」搶救現場

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▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

一處慈濟關懷服務中心，為救災現場支前安後，一碗碗熱湯補充救災人員的體力、一句句熟悉家鄉話關懷撫慰異鄉漁工驚恐的心情、虔誠祝福祈亡者靈安！一群宜蘭慈濟志工24小時不分晝夜輪班關懷的身影，看見宜蘭「南方澳大橋斷橋事故」搶救現場，讓人溫暖的安心力量！

10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、米粉羹、綠豆湯、麵包、咖啡、薑母茶、牛蒡茶等，黑幕低垂，救災人員仍在進行搜尋失蹤外籍移工作業，慈濟志工24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。

▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

▲▼慈濟志工24小時輪班留守服務中心。

▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

10月2日「南方澳大橋斷橋事故」第二天下午2時35分，第五具大體送出，慈濟志工們雙手合十為罹難者祝福，現場搜救作業仍持續進行，下午氣溫再度飆高，救難人員以及記者等工作人員經一天一夜的疲勞，慈濟志工追加咖啡、礦泉水，讓現場救難人員提神。慈濟人醫會更在現場提供量血壓服務，關心現場的工作人員身體。

▼慈濟志工進駐「南方澳大橋斷橋事故」現場成立服務中心，國軍協助慈濟志工搬運物資。

▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善志業執行長顏博文於10月2日一早前往南方澳現場關心慈濟志工，提醒志工找時間休息、記得用餐，有好的身體才能支援，並感謝大家無私的付出。顏博文執行長向救災人員一一致意，並關心在岸邊的外籍漁工，其中一位外籍漁工表示目前未找到的是他的朋友，心中非常的焦急，慈濟了解需求並聯繫慈濟菲律賓分會。

▼慈濟慈善志業執行長顏博文(左)於10月2日一早前往南方澳現場，向救災人員致意。

▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

2日來，慈濟志工也拿著便當、麵包、飲用水到現場一一發送給無法走到服務中心的工作人員，工作人員一直表示慈濟辛苦了，慈濟志工回饋「肚子餓就來找我們，我們無法救人，只能幫到這樣，你們辛苦了。」

慈濟基金會表示，宜蘭慈濟志工自災害發生後，分別在救災現場設立服務中心，更到醫院、殯儀館關懷傷者、罹難者親友，慈濟會繼續「走在最前，做到最後」。

大體送出，慈濟志工合十祝福，願亡者靈安。

▲▼10月1日「南方澳大橋斷橋事故」發生後，慈濟志工進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡等，24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。圖／慈濟基金會提供）

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