巴士+自行車悠遊台東3大經典路線　每人850元起到10月底

▲台東縣政府以巴士結合自行車悠遊東海岸、花東縱谷、南迴地區三大路線遊程，無縫接駁帶您深入探索秘境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府配合2019台灣自行車節、小鎮漫遊年，特別規劃『「轉運到成功、確幸在池上–我在長濱與金剛共舞」2019自行車漫遊台東』活動，精選東海岸、花東縱谷、南迴地區三大路線遊程，以巴士結合自行車，完美無縫接駁帶您深入探索秘境，只要10人就能輕鬆成團出行。

活動以大眾交通工具，如普悠瑪市區公車、台灣好行、就是愛池稻等搭配台東縣自行車道、慢食店家及特色伴手禮等，一個人就能悠閒出發，歡迎大家慢遊台東。

秋高氣爽的季節，溫煦的陽光、輕柔的海風、稻浪及紅藜搭配全台最純淨的空氣，正是旅行台東最好時機，三天時間最悠閒，二日遊最能滿足深度體驗的好奇心，遊玩時間有限適合參加一日遊行程。

活動即日起至10月31日止，超值優惠價每人最低只要850元，刷國民旅遊卡再加送精美小禮品。

台東縣政府交通及觀光發展處竭誠歡迎您到台東享受自行車、生態與文化的最完美體驗。報名請洽蝴蝶蘭大樂旅行社，服務專線089-326886、0982-834089，亦可直接上網報名http://signup.taitung.bike/。