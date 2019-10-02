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坦言5G投資成本高　亞太總經理：盼與同業合作三共

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▲▼亞太電信總經理黃南仁。（圖／記者林昱均攝）

▲亞太電信總經理黃南仁。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G即將於今年年底進行首波釋照，而亞太電信總經理黃南仁在今（2）日所舉辦得臨時股東會上指出，未來投資5G的成本相當高，希望通傳會（NCC）能盡快修訂好三共規則（共頻、共網、共建），且希望未來能與其他電信業者一同討論合作方向。

事實上，這次的5G頻譜競標相當激烈，而政府也不段地墊高競標金額，讓五家電信業者都喊吃不消；在1.8GHz、3.5GHZ、28GHZ三個區間中，尤其以3.5GHZ競爭最為激烈。

請繼續往下閱讀...

除了頻譜的競標金額外，在未來標得執照後，業者勢必也得進行一波5G基地台建設；而由於5G的毫米波訊號容易衰減特性，若是想確保訊號覆蓋能完整，勢必得較4G建置更多的基站；再者，未來5G基站的能耗勢必會更高。在種種的5G建置成本壓力下，黃南仁認為，未來5G建設應該要往電信業者三共的方向走。

而為了此次的5G頻譜競標，亞太希望透過減資之後向特定人增資，來替競標做準備，而外界也相當好奇亞太本次競標的合作對象；對此，黃南仁則表示，目前仍未有接觸對象，且仍待董事會訂價，而後就會開始積極尋求法人或個人進駐。

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