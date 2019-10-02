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獨／「奪命剪刀腳」帥踢瑞豐夜市管理員車照後鏡　35秒洗門風道歉

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▲飛踹瑞豐夜市管理員車輛，造成照後鏡斷裂的男子被找到後，錄影道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲飛踹瑞豐夜市管理員車輛，造成照後鏡斷裂的男子被找到後，錄影道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

日前《ETtoday新聞雲》獨家報導瑞豐夜市管理員的車，遭到不明男子使出「奪命剪刀腳」踹斷照後鏡，然後快閃離去，不過整段過程都被拍了下來，被管理員放到網路來肉搜，現在這名男子出現了，還錄影向管理員道歉，不過，面對管理員邀約前往瑞豐夜市聊聊，這名男子不敢前往。

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名踹斷瑞豐夜市管理員車子照後鏡的男子，是一名賴姓年輕人，被警方通知到案之後，做完筆錄就在警局外頭錄影來道歉，整段影片長約35秒，賴姓男子在影片當中表示：「對不起，我在瑞豐夜市因為一時情緒控制不好，所以砸了你的車，拍這個影片，是真的很誠心、真心來跟你道歉」。從影片當中，賴姓男子一臉懊悔，對照當時踹斷照後鏡的帥氣樣子，根本就是判若兩人，被瑞豐夜市的人酸：「當時ㄟ氣勢咧」。

而賴姓男子也透過私訊的方式來跟瑞豐夜市管理員來道歉，管理員邀請他到瑞豐夜市來聊天，不過賴姓男子回「好..如果我趕的話啦！」但是管理員也相當大氣接受道歉：「這是一個教訓，希望你現在能來，我們會把你當朋友，絕對不會對你怎麼樣，順便介紹朋友讓你認識，多些朋友比多個敵人好」。不過賴姓男子還是坦承：「我現在真的不敢」。

這起踹車事件發生在28日晚間9點42分左右，監視器畫面清楚拍下一部車經過管理員的車，隨後有一部黑色轎車刻意停在管理員的車前，然後一名男子下車，動作相當迅速，助跑、左手撐引擎蓋，以半弧姿勢同時伸出腳來，一腳就直接踹斷駕駛座旁的後照鏡，然後非常帥氣的走回自己車內，隨後開車離開。

▲飛踹瑞豐夜市管理員車輛，造成照後鏡斷裂的男子被找到後，錄影道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲飛踹瑞豐夜市管理員車輛，造成照後鏡斷裂的男子被找到後，對話道歉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲瑞豐夜市攤商管理員的汽車照後鏡，遭奪命剪刀腳飛踹，後照鏡斷了 。（圖／記者吳奕靖攝）

這段影片被流傳在網路以及攤商的手機通訊群組當中，攤商們對於這起事件都非常公憤，紛紛表示在看到這台車來瑞豐夜市，絕對要「手工」幫忙打造「超跑」，不過都被管理員勸阻了下來，據了解賴姓男子為何要踹車子的照後鏡，應該是車上當時有載一名女性，想要藉此展現「男子氣概」，只是不知道得罪的是瑞豐夜市的「方丈」。

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