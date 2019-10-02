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苗栗女誤信網購詐騙堅持匯款　父親阻止遭責罵...差1秒被騙3萬

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲警方在便利商店提款機前發現少女準備匯款，差一秒就將錢匯出，幸好警方及時阻止詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉1名剛出社會工作的陳姓少女（26歲），於日前接獲詐騙集團來電說購物訂單誤設為分期付款；陳父明確告知此為詐騙集團手法，但陳女深信不疑，還不斷責罵父親，會害她被強制扣款；陳父只好求助警方，而警方也在陳女準備按下匯出前，成功阻止被詐將近3萬元現金。

陳女表示，日前接獲1名自稱是台灣銀行高階主管來電，稱其網路購物之訂單誤設定為分期付款，如不解除設定，每月將會從其帳戶中扣除新台幣600元；請其盡速到附近提款機做解除設定，不然損失自行負責。陳女第一時間聽聞即將被強制扣款，慌張不知所措，備妥提款卡要外出匯款給詐騙集團。

父親發現女兒要外出匯款，不斷跟女兒勸說該通來電是詐騙電話，千萬不可去匯款。但陳女對於該通來電仍深信不已，不斷責罵父親，不要害她存款被扣款而蒙受損失，其父不得已只好報警求助。

警方表示，銅鑼分駐所警員楊思煊、林良愷接獲報案後，按照陳父所提供線索立即火速趕往便利超商查看，果然發現1名女子手持手機站立於提款機前，一邊講著手機一邊操作提款機。經警方上前了解，陳女已經轉帳新台幣29123元設定好，正要按下確認鍵時，經警方及時阻止，並跟陳女解說這是詐騙集團慣用手法，經強力解釋說明，陳女這才恍然大悟，並感謝警方及時阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，讓其保住1個月的薪資，並稱自己以後接到陌生電話會更加仔細查證，也對自己錯怪父親的好意感到抱歉。

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