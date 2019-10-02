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恆春失聯潛水教練曾任高雄市消防員　熱愛大海...卻在海底失聯

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▲潛水教練楊政佳。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲潛水教練楊政佳。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／屏東報導

發生在屏東墾丁貓鼻頭外海失聯的的三名潛水客，其中有一名潛水客不僅是一名潛水教練，同時也曾經擔任過高雄市消防局消防員的楊政佳，今年大約40多歲。

▲楊政佳教練和學員合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楊政佳教練和學員合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊政佳是在2018年1月從高雄市消防局辭職，而在他楊離職之後，在台灣的最南端恆春鎮龍水里開設一間潛水中心，周遭擁有多樣地形海域，提供學員進行各式各樣的潛水環境訓練。從楊政佳的個人臉書可以看到，他對深度潛水充滿熱情，時常上傳潛水中心的課程紀錄，也分享潛水器材的保養方式，其中不乏和辣妹女友的潛水照片和海島國家遊記，其中也包含他的女友，兩個人不僅一起潛水，就在上個月還一起到國外出遊，拍攝不少照片，羨煞不少朋友。

▲楊政佳教練常在臉書分享水下風光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲楊政佳教練常在臉書分享水下風光。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊政佳也在潛水中心的粉絲團寫下「學會潛水不但能探索海底下的生物美景、交到許多潛水好朋友，還可以運動瘦身兼休閒」，許多網友看到楊政佳分享的水下畫面，也在底下留言「我以為我在看discovery 」、「哇哇哇，這是哪個點？水好清澈」。但沒想到卻發生了失聯情況，目前他的女友也到了墾丁等待消息，就希望能夠第一時間知道男友平安回來！

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