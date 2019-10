Pokémon GO新北大都會公園開跑　日遣360員警力護交通

▲Pokémon GO Safari Zone在新北大都會公園開跑。(圖/記者陳豐德翻攝)



記者陳豐德/新北報導

新北市政府觀光旅遊局為推廣觀光國際化,10月3日至6日連續4天上午10時至下午5時,在新北大都會公園舉行108年全臺灣唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」,亦選定深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布等60處人氣景點作為活動任務景點,透過遊戲吸引全球玩家實際走訪本市各地觀光景點。

Pokémon GO在台灣掀起狂潮,官方為了讓玩家盡情抓寶,策畫全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」,本次活動預計將吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們前往主會場捕捉寶可夢,且在本次活動中,訓練家可以在主會場遇見與新北風景印象相關的水屬性、草屬性和蟲屬性的寶可夢,因此主辦單位特別提醒前往的民眾盡量搭大眾交通工具前往會場,

新北警方提醒玩家在立志成為神奇寶貝大師之前,務必先注意自身安全,並在駕車、騎機車和自行車時,千萬不要在馬路中央擅自停車抓寶,走路的時候也要隨時留心周遭路況,活動涵蓋新北市政府警察局16個分局各景點。

新北市警察局表示,活動每日至少運用線上巡邏勤務警力360員,於新北大都會公園及深澳漁港等60多處人氣景點周邊道路規劃交通維護勤務,以確保各位玩家及其他用路人交通安全。另針對行人妨礙交通、駕車、騎乘機車佔用車道、行進驟停及行車時有使用行動載具之行為加強取締,並依道路交通管理處罰條例處新臺幣300元至3,000元罰鍰。新北市警察局呼籲民眾遵守交通規則,以免受罰。

►生火了!連我媽都用到發光

【更多新聞】

►限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」 詐男網友1萬秒鎖Line

►直擊!捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」 蘆洲警:恐成性騷擾

►沒陸客斷命!三重商旅熄燈砸房、潑漆成廢墟 房東損失3千萬