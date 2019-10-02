　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Pokémon GO新北大都會公園開跑　日遣360員警力護交通

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼Pokémon GO Safari Zone在新北大都會公園開跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲Pokémon GO Safari Zone在新北大都會公園開跑。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市政府觀光旅遊局為推廣觀光國際化，10月3日至6日連續4天上午10時至下午5時，在新北大都會公園舉行108年全臺灣唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」，亦選定深澳漁港、水湳洞、碧潭風景區、淡蘭古道、烏來瀑布等60處人氣景點作為活動任務景點，透過遊戲吸引全球玩家實際走訪本市各地觀光景點。

Pokémon GO在台灣掀起狂潮，官方為了讓玩家盡情抓寶，策畫全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」，本次活動預計將吸引全球及臺灣各地的寶可夢訓練家們前往主會場捕捉寶可夢，且在本次活動中，訓練家可以在主會場遇見與新北風景印象相關的水屬性、草屬性和蟲屬性的寶可夢，因此主辦單位特別提醒前往的民眾盡量搭大眾交通工具前往會場，

新北警方提醒玩家在立志成為神奇寶貝大師之前，務必先注意自身安全，並在駕車、騎機車和自行車時，千萬不要在馬路中央擅自停車抓寶，走路的時候也要隨時留心周遭路況，活動涵蓋新北市政府警察局16個分局各景點。

新北市警察局表示，活動每日至少運用線上巡邏勤務警力360員，於新北大都會公園及深澳漁港等60多處人氣景點周邊道路規劃交通維護勤務，以確保各位玩家及其他用路人交通安全。另針對行人妨礙交通、駕車、騎乘機車佔用車道、行進驟停及行車時有使用行動載具之行為加強取締，並依道路交通管理處罰條例處新臺幣300元至3,000元罰鍰。新北市警察局呼籲民眾遵守交通規則，以免受罰。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

限制級女直播主裝單親媽「沒錢養兒」　詐男網友1萬秒鎖Line

直擊！捷運站怪客偷拍高中少女「蜜大腿」　蘆洲警：恐成性騷擾

沒陸客斷命！三重商旅熄燈砸房、潑漆成廢墟　房東損失3千萬

ET快訊
韓國瑜將一無所有！　沈富雄預測2024回歸「朱鄭之爭」
銀行辦事等1小時！他驚「開戶的還坐那」　網曝地雷日：光會計就
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁3潛水客失蹤　2台籍1陸客迄下午5時仍未發現

苗栗女誤信網購詐騙堅持匯款　父親阻止遭責罵...差1秒被騙3萬

獨／「奪命剪刀腳」帥踢瑞豐夜市管理員車照後鏡　35秒洗門風道歉

科技男偷吃人妻...還簽「3方共同生活協議書」！肖想1屋2女喊：我會照顧妳

醫生＆富二代酒駕競速撞女重傷　醫1200萬和解…富少判賠1465萬

驚！車門大開行駛…她嚇壞抱扶手怕飛出去　基隆客運：潮濕害的

跌倒後站不起來…他躺家中2天沒吃沒喝　警破門救回一命！

只差半年...漁工來台12年！為家計忍臭睡船艙慘遭壓死　友泣：就快回家了

Pokémon GO新北大都會公園開跑　日遣360員警力護交通

快訊／35噸怪獸玩命關頭　一個move ！10幾根逾20米H鋼甩落車道　

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

墾丁3潛水客失蹤　2台籍1陸客迄下午5時仍未發現

苗栗女誤信網購詐騙堅持匯款　父親阻止遭責罵...差1秒被騙3萬

獨／「奪命剪刀腳」帥踢瑞豐夜市管理員車照後鏡　35秒洗門風道歉

科技男偷吃人妻...還簽「3方共同生活協議書」！肖想1屋2女喊：我會照顧妳

醫生＆富二代酒駕競速撞女重傷　醫1200萬和解…富少判賠1465萬

驚！車門大開行駛…她嚇壞抱扶手怕飛出去　基隆客運：潮濕害的

跌倒後站不起來…他躺家中2天沒吃沒喝　警破門救回一命！

只差半年...漁工來台12年！為家計忍臭睡船艙慘遭壓死　友泣：就快回家了

Pokémon GO新北大都會公園開跑　日遣360員警力護交通

快訊／35噸怪獸玩命關頭　一個move ！10幾根逾20米H鋼甩落車道　

吃牛排照樣瘦！營養師推「一日3餐」減脂食譜：關鍵在控制熱量

台泥董事長張安平以歷史回應工業人負面認知　「仍以身為工業人為榮」

萌金過橋忽然趴下不動！奴才「四肢著地」親自教學...背影超溫馨

南方澳大橋坍塌奪5命！　台灣港務公司「7年未自行做過檢測」

撤換李哲華遭質疑內鬥　吳敦義：沒人吃虧、沒人失業

墾丁3潛水客失蹤　2台籍1陸客迄下午5時仍未發現

公私協力打造　營造台南「無處不性平」友善城市

巴士+自行車悠遊台東3大經典路線　每人850元起到10月底

苗栗女誤信網購詐騙堅持匯款　父親阻止遭責罵...差1秒被騙3萬

李聖經成為時裝週常客不是沒原因！各大品牌都愛她的時髦魅力

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室..

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁..

幼兒園離職員工爆：魯肉飯只有油

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休..

漁工是我家人！船主怒催林佳龍：..

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債..

北漂青年回老家　祖產驚見立委阿..

「救我！」漁工狂拍窗！船東還原..

南方澳遺體出水　岸邊突吹狗螺

即／誤殺海陸上兵！泰拳高手棄保..

江姓船東痛哭：第4具遺體是菲律..

油罐車司機「脾臟出血」已止　主..

廢棄眷村直擊電視開機　直播主秒..

人妻廚房內「前後壞壞」！綠帽夫..

更多熱門

相關新聞

三重屁孩一堆「房價超貴」　網曝2點

不少民眾有刻板印象，紛紛認為三重8+9很多，就怕孩子會學壞，因此不敢買這一區的房子，然而一項新北房價數據指出，三重位居前段班，一坪約36萬元左右，讓一名網友疑惑詢問，「為啥三重給人印象很多8+9，房價還不便宜？」

淚別寶可夢領袖　板橋下了一場櫻花雨

黃燈叫你快點停！北市車禍已達60人亡

來抓稀有寶可夢　新北60個任務景點公開

新北市警局績優守望相助隊表揚

關鍵字：

Pokémon GO寶可夢新北大都會公園抓寶交通

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

幼兒園離職員工爆：魯肉飯只有油

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面