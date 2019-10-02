吳宗憲靈活度不輸年輕人　秘密武器讓他上山下海玩很大

▲綜藝天王吳宗憲代言「優適活-敏捷膠原錠」。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

大眾對健康越趨重視，讓保健食品表現逐年看漲，尤其身體保健商機已經吹向年輕族群，因為根據衛福部統計，國人膝關節退化盛行率約15%，患者年齡層由60、70歲逐漸下降到30、40歲，呈年輕化趨勢。

凱度消費者指數保健食品專家莫子平指出，時下年輕族群勤於健身、追求各種極限與球類運動，或是辦公室長期坐姿不良，使得身體關鍵部位養護成為時下最流行的重點保健議題。而主打關鍵部位功能的保健食品連續3年皆有超過一成的業績成長，其中以錠劑類表現亮眼。

觀察到市場需求，以及國人運動風氣日盛與保健意識抬升，東森購物今年積極投入發展保健商品，經大數據分析與專業研發團隊共同合作下，與國際級PIC/S與GMP藥廠合作，嚴守品質把關，為想追求行動方便的所有族群量身打造「優適活-敏捷膠原錠」，更找來綜藝天王吳宗憲擔任代言人。吳宗憲有感於工作經常需要大量活動與站立，平日非常注重關鍵部位健康保養的重要性，因此決定代言推薦自己上山下海都可以「玩很大」的最強秘密武器。

▲「優適活-敏捷膠原錠」30錠一盒原價1,500元，康是美上市優惠單盒9折，兩盒75折。

東森購物表示，「優適活-敏捷膠原錠」擁有美國哈佛實證研究 5大世界專利的非變性二型膠原蛋白，獲得美國FDA安全食品原料認可，低溫萃取並保留完整膠原蛋白的活性，多數人都能快速感受UC-II保健力。經實驗證實，UC-II效果是葡萄糖胺加上軟骨素的3.4倍；優適活敏捷膠原錠不但添加UCII，增加行動敏捷度，且添加特選印度神奇果王「訶子（訶黎勒）」萃取，全面提升身體靈活度，另外還有獨特的熱帶果后「山竹果」萃取物提供POWER好動力。

▲「優適活-敏捷膠原錠」由三鐵醫師侯鐘堡專業認證背書。

此外，優適活敏捷膠原錠由復健科三鐵醫師侯鐘堡專業背書，侯鐘堡常常參加馬拉松、鐵人運動，本身也是復健專科醫師，在自身經歷與眾多求診病患中發現，除了因為年紀漸長引起的關鍵部位退化，很多青壯族群因長時間姿勢不良、久站久坐、缺乏適當運動或是體重過重，造成關鍵部位負擔過大，因此建議趁早開始保養，補充關鍵部位所需的必要營養素，有助於靈活度與舒緩不適，健康活力大步走。

為了讓廣大消費者都能吃得安心與健康，東森購物董事長王令麟秉持「東森嚴選」的初衷，也親身體驗與全程監製全方位靈活養護的保健食品「優適活-敏捷膠原錠」，堅持給消費者最高品質、最有感的保健商品。「優適活-敏捷膠原錠」即日起在全台康是美強力上市，特別優惠一盒9折、兩盒75折