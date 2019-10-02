南方澳大橋靠海易腐蝕「4年才體檢」　學者：應1年檢查1次

▲南方澳大橋斷裂現場。（圖／國防部提供）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳大橋1日上午無預警斷裂，外界質疑橋梁規定每2年才檢測是否過久。台灣整合防災工程技術顧問公司建議，鋼構橋比較容易腐蝕，半年至一年就要檢測。不過，學者認為，半年檢查一次頻率太高，海邊橋樑一般1年檢查一次，第2年檢查如發現腐蝕情形，則可列為重點觀察橋梁。

南方澳大橋自2012年後，興建該橋的宜蘭縣府已移交給台灣港務公司維運，據交通部訂定的「公路橋梁檢測及補強規範」，一般鋼筋混凝土橋梁，不分橋齡，應每2年檢測一次，若是交通量小或使用率低的橋梁，最多不得超過4年就要檢測。

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▲▼南方澳大橋2020年才是4年一次的大體檢。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

台灣整合防災工程技術顧問公司表示，依照每座橋梁類型和材料不同，所需檢測頻率也不同，像是海邊受到鹽分侵蝕，檢測週期就應該縮短，依照現行規範，一般性橋梁可以兩年檢測一次，重大或特殊橋樑則需一年檢測一次，如果在海邊使用鋼筋混凝土，水密性較佳，海水較不容易滲透，可以2年再檢測，因為南方澳大橋屬於鋼構橋，本身就比較容易腐蝕，建議半年至一年就要檢查，每到颱風、豪雨必須再次巡查。

不過，中央大學土木系教授王仲宇則認為，必須考量政府單位有沒有費用、檢修人員，半年檢查一次的頻率略高，雖然與海距離與侵蝕速度相關，但半年變化不大，海邊橋樑一般1年檢查一次，第2年檢查如發現腐蝕情形，則可列為重點觀察橋梁。

至於橋梁該如何檢測？王仲宇說，第一步驟就是目測，外觀如果沒有滲水，應該就沒太大問題，湖果有生繡狀況再除繡；鋼纜則可以用像照X光一樣查看內部情形，有沒有生鏽、斷裂等情形，纜索力量有無變化，沒有變鬆、變緊等狀況。