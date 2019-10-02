蔡英文下令全台老橋檢測　結構風險專家姚大鈞：短時間內完成有疑慮





▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／記者林振民攝）

記者袁茵／台北報導

完工至今已有21年的宜蘭南方澳大橋在1日倒塌，造成多名移工失聯、死傷意外，使總統蔡英文立即下達5個指令，其中包括要進行全台老舊橋梁檢測。對此，結構問題與風險管理專家、美國科羅拉多大學土木博士姚大鈞表示，就目前台灣人力、專業這部分來討論，有沒有辦法在短時間內完成，要打一個很大的問號。

南方澳大橋坍塌後，交通部次長王國材表示，南方澳大橋已興建21年，算是比較老舊，承諾未來會加強全國橋梁檢修。而總統蔡英文在1日晚間下達5個指令，包括：救災第一、做漁民最大後盾、進行完整事故調查、進行老舊橋梁檢測，以及協助外籍漁工。

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針對進行老舊橋梁檢測，姚大鈞說，全台要做這樣的檢測，需要花的人力物力資源龐大，其中人力資源問題，有沒有這麼多人能在這短時間內把時間空出來進行橋梁檢測？且例如南方澳大橋是特殊橋梁，對特殊橋梁檢測要有特殊要求，目前在台灣人力跟專業度之下，這部分還有待討論，對於能否在短時間內達到，這是一個很大的問號，「不是不可能，但要在短時間內完成，仍有疑慮。」

另外，為什麼全世界包括南方澳大橋在內，僅只有兩座「雙叉式單拱橋」？是這種橋梁設計比較有疑慮嗎？還是不適合台灣？姚大鈞表示，經過設計驗證、施工品質檢查後，所有橋梁都是安全的，不會因為特殊造型而導致不安全的地方，尤其土木設計都有一定的規範跟安全係數，這都是保障橋梁的安全性，透過完整檢查後，安全性都是可以的。

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