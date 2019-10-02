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老婆床頭櫃有「尖頭姊夫」...他震驚按下黑色紐　地方媽媽笑認證：很好用

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▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友今早起床時，發現老婆的床頭櫃上，竟放了一支「尖頭姊夫」，在不解之餘，他內心瞬間有種負面情緒悄悄發芽；幸好後來太座及時現身，也解開這個讓人哭笑不得的誤會。

男網友在爆怨公社發文表示，「在我老婆床頭櫃看到，有點難過跟震驚，那麼尖不危險嗎？」只見這個銀色「姊夫」一頭是尖的，另一頭則有兩個球狀造型，中間還有個黑色鍵，引人遐想的模樣，讓他心碎又好奇。

請繼續往下閱讀...

然而，當他鼓起勇氣按下黑色鍵後，器具毫無反應，也沒發生任何變化；尷尬的是，老婆大人這時突然現身，並不耐煩地問，「你拿我滾臉器幹嘛？」

▲這是按摩器啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲人家是滾臉器啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

這曖昧的一幕引起熱烈討論，網友們紛紛笑回，「這是傳說中的雙頭龍」、「A片看太多」、「很多女人都有，男人們不要太邪惡下流啦」、「哇嗚！！金屬質感就是厲害」、「老婆是老司機，懂玩」。

有趣的是，不少人妻也現身留言，表示「原來男生真的會想歪，當初買了這個也被我弟說是情趣用品，所以就沒再拿這支按摩瘦臉了」、「這個很好用，尤其是手臂」、「我也有一支，瘦臉專用的」、「上個月去捐血有送這個，真的只是單純的按摩器」、「地方媽媽都有啊」。

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