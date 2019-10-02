學校作業8樣起跳！國一新生抄完罰寫「00：40才就寢」媽心疼　網爆共鳴

▲原PO女兒才國一，作業就超多。（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

許多學生放學後要去補強較不擅長的科目，如果補全科，回家後還要應付學校作業和考試，應該很難有自己的休息時間了。一名媽媽心疼女兒明明才國一，卻因為繁重的課業壓力搞到凌晨才能睡覺，忍不住上網抱怨，吸引眾多有感網友討論。

一名媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示女兒明明才剛上國中，就被課業壓力壓得讓她心疼，寫完功課、背完單字後，還要抄寫一大堆的訂正，學校出的作業至少8樣起跳，要就寢時才發現，時間已來到晚上12點40分，讓她看傻。

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原PO指出，女兒每周有3天會去補英文，這是公公要求一定要的。雖然適度的壓力對孩子來說是好的，但寫不完的作業、每日小考，加上睡眠不足惡性循環，已不是她所樂見的情況。

她也表示，由於老大也在同一所學校，當初情況也沒有像老二一樣誇張，所以她才會覺得很訝異，之後應該會找老師談一談；至於補習的部分會再觀察，若真的應付不來也不會勉強。

▲學校課業已經很繁重，很多學生還必須花大把時間補習。（圖／取自pakutaso）

許多網友們看完後都心有戚戚，「罰寫最倒彈」、「難怪很多學生排斥讀書，那麼痛苦就算有興趣也會被抹滅」、「現在很多小孩比上班族還累」、「很怕他們沒有童年」、「家有國一生，感同身受」。

此外，也有網友建議可以利用下課時間把部分作業先完成，或者是檢視孩子寫功課時的效率，「有些人寫沒兩分鐘就要滑一下手機」、「我都上課時間偷做，午休也做，放學後就有很多自己的時間了」。

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