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證交所持續推動海內外台商上市　五招壯大台灣IPO市場

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▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 台灣證券交易所。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／綜合報導

據證交所統計，截至2019年前9月止，已送件申請上市家數較去年同期減少25%，但大盤指數在9月底與去年同比上漲11%以上，顯示台股動能良好。證交所為擴大台股IPO市場，不僅開放多元上市制度、設立專責服務團隊，也持續赴海外辦理招商活動。

2019年受國際政經情勢動盪影響，包括美、中貿易戰漸趨激烈、地緣政治衝突及經濟成長放緩等負面因素，全球資本市場波動加劇，經統計2019上半年全球初次申請上市（IPO）案件總數較前一年度同期減少28%，IPO總籌資金額較前一年度減少27%，國際IPO熱絡程度不若前一年度，台股亦受到影響。

請繼續往下閱讀...

依據證交所統計，截至2019年前9月止，已送件申請上市家數計15家，較去年同期減少25%，主係受到前開因素影響相關企業產生觀望所致，惟依主計處公布我國本年第二季經濟成長率仍達2.4%，高居亞洲四小龍之冠；本年度截至8月底止，我國全體上市公司市值為32.36兆元，於世界交易所聯合會（WFE）中排名全球第17位，且大盤指數9月底達10,829點，與去年年底相比上漲11%以上，在亞洲地區名列前茅，代表台股動能表現良好，證交所目前已掌握國內、國外公司送件暨上市掛牌進度，預期下半年IPO市場將逐步復甦。

▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲ 台股表現良好，證交所預期下半年IPO市場將逐步復甦。（圖／記者呂佳賢攝）

為持續擴大台股IPO市場，證交所已開放「多元上市制度」積極協助大型無獲利之新創企業，並引進「基石投資人」機制，扶植本土及海外台商獨角獸企業進入資本市場籌資，其次，為強化公司治理，自今年起規範符合特定條件的上市公司須揭露英文財報、年報和股東會手冊，以提升上市公司資訊透明度，增加外資機構投資我國股市意願，另證交所有價證券競價拍賣系統英文版成立滿週年，今年上半年證券市場競拍案平均投標件數及總投標張數皆大幅增加，顯示投資人對於參與IPO認購程度相當踴躍，未來證交所將持續推動證券市場與國際接軌，使國內外投資人更有信心參與我國資本市場。

為推動企業上市、擴大證券市場規模，證交所亦設立專責服務團隊，積極宣導上市業務，充分掌握擬上市公司送件進度。具體做法包括針對公司規模及獲利達一定條件之企業，優先安排拜訪及瞭解公司營運狀況，以期加速公司上市進程，且增加與承銷商、會計師等中介機構合作，辦理上市座談會，以開拓及穩固IPO案源；並積極參與知名企業聯誼社團活動，爭取優質企業加入資本市場。

▲▼ 證交所赴美國矽谷招商。臺灣證券交易所總經理簡立忠。（圖／證交所提供）

▲ 證交所赴美國矽谷招商，臺灣證券交易所總經理簡立忠。（圖／證交所提供）

面對國際交易所競爭，證交所持續辦理海外招商活動，偕同產業機構（如工研院等）提供海外台商升級轉型之「一站式」服務，本年度已赴中國大陸、馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨及日本等地辦理招商活動，本月份再度由總經理率隊赴美國科技重鎮矽谷招商，預期今年將有美國科技公司來台申請上市。

證交所表示，為持續招商動能、擴大資本市場規模，近期證交所首長續將率上市團隊，主動赴越南等新南向國家辦理招商活動；另為配合政府鼓勵台商回台投資政策，證交所亦將舉辦台商回流相關論壇，以爭取跨國型台商企業及國內上市公司之海外轉投資公司來台上市，創造海外台商與臺灣之連結；藉由宣傳我國資本市場特色、簡化上市申請流程及法令規範等措施，以提升潛在企業上市意願，壯大我國資本市場。

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