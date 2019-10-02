環球購物中心周慶消費1千回饋360元　用手機3步驟簡單賺

記者蔡惠如／新北報導

在北台灣有5間商場的環球購物中心，10／10同步開啟周年慶，今年因應手機支付GM pay推出，也祭出成立14年以來的最高回饋，只要用手機下載APP，加上綁定GM pay聯名卡，周慶期間消費1,000元即可回饋360元抵用，回饋率高達36%。

Global Mall環球購物中心5店包括新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8與林口A9，周年慶將從10／10至11／3開跑，於10／10至10／23期間推會員滿額優惠，新北中和店化妝品、內睡衣當日單筆消費滿3,000元，送300元抵用券，全館累計消費滿5,000元，送500元抵用券，持Global Mall聯名卡消費，滿5,000元加送300元禮券，家電累積消費滿萬元，送1,000元抵用券。

▲Global Mall新北中和推資生堂「淨斑白金組」價值7,145元，特價4,230元。

10／10至10／23期間，桃園A8全館累計消費滿5,000元，送500元抵用券，持Global Mall聯名卡消費，滿5,000元加送300元禮券；板橋車站、南港車站與林口A9，則推聯名卡當日單筆消費滿2,000元送100元抵用券。

▲Global Mall新北中和推PHILIPS「健康氣炸鍋」原價12,990元，優惠價8,990元。

因應館內手機支付服務GM pay上線，周年慶也祭出超高回饋催綁定，消費者從10／10起至10／31止，用手機下載專屬APP並註冊，即可獲得100點點數，綁定信用卡首刷超過100元，再贈100點點數，若綁定信用卡為聯名卡，刷卡超過1,000元，再加贈1000點點數，共有1200點換算可折360元現金，若再搭配周年慶優惠就回饋更多。

環球購物中心表示，目前APP除了手機支付之外，還有車位預約與課程預約等獨家功能，相關服務預計從中和店開始提供，將在11月份上線，今年周慶聯名商品也與「RODY跳跳馬」合作，推出毛毯、輕量摺疊傘、繽紛遊樂園馬克杯與托特包等，最低消費688元就可兌換。

▲今年與跳跳馬合作推出周慶聯名商品。

而同在新北地區的板橋大遠百，周年慶促銷也即將在10／24登場。