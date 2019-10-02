眼鏡行正妹店員彎腰　他快步走到後面緊貼...判拘役40天！

▲張男趁眼鏡行女店員彎腰擦拭眼鏡時，竟站到她背後以下體碰觸對方臀部。（圖／取自免費圖庫Pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台中報導

台中市一名張姓男子（38歲）於7月間，走進北區一間眼鏡行，見女店員「花花」（化名）在店內彎腰擦拭眼鏡時，突然起色心，竟站到她背後以下體碰觸對方臀部，嚇得花花趕緊報警。台中地院審理後，依違反性騷擾防治法判處張男拘役40日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，張男於7月22日下午1時許，進到北區一間眼鏡行，見女店員在店內彎腰擦拭眼鏡時，竟意圖性騷擾，趁對方來不及抗拒之際，站到她背後，以下體碰觸對方臀部，女店員發現後，隨即報警並提供監視畫面，怒控張男性騷擾。

警方調查後，張男坦承犯行，且與被害人於警詢指訴情節相符，並有現場監視錄影帶翻拍畫面、職務報告書在卷可資佐證。

台中地院審理後，法官認為，張男與女店員素不相識，竟在公開場所，趁被害人不及抗拒而觸碰被害她的臀部，對被害人性騷擾，無視對方人格尊嚴，不尊重他人對於身體之自主權，造成被害人心理蒙受陰影。

法官審酌，張男坦承犯行，且態度尚可，但是迄今未與被害人達成和解，並彌補她的損害，因此依違反性騷擾防治法，判處張男拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

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