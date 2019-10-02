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全力搜救不間斷！徐國勇為罹難者哀悼、向救難人員致謝

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▲徐國勇前往宜蘭南方澳勘災。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

▲徐國勇前往宜蘭南方澳勘災。（圖／翻攝自徐國勇臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，包含總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都趕往現場視察。徐國勇2日下午透過臉書發文，除了強調全力搜救不間斷，同時也為罹難者哀悼，並向救難人員致謝。

徐國勇表示，昨日上午南方澳大橋崩塌意外發生後，政府、民間團隊全力搜救不間斷。自昨日上午約9點半意外發生後，為緊急因應救援工作，原本為米塔颱風而設立的中央災害應變中心便先執行初期緊急應變事宜，10點半時交通部也依據災害防救法，成立中央災害應變中心，由部長林佳龍擔任指揮官，由自己擔任協同指揮官。

徐國勇提到，今日再到南方澳了解搜救進度，目前尚有1名失聯的外籍漁工持續搜尋中，另外5位外籍漁工已尋獲但不幸罹難，「這另我感到相當遺憾，這些漁民朋友來台灣工作打拚，沒想到卻喪失性命，實在對不起他們，也為罹難者哀悼、非常不捨，希望他們一路好走，也希望能趕緊找仍失聯的漁工。」

徐國勇指出，截至今日下午3時，內政部消防署特種搜救隊及基隆港務消防隊結合宜蘭縣、新北市、花蓮縣消防、義消、民間救難團體及國防部、海巡署、空中勤務總隊共計出動84車、24船、直升機3架、1134人次進行搜救，他要特別感謝所有救難人員的辛勞。

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