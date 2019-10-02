吳敦義稱撤換李哲華省百萬費用？　歐陽龍：「有所精簡」但非主因

▲前國民黨組發會主委李哲華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨組發會主委李哲華在選前一百天遭火速撤換，轉調智庫副執行長，並由國民黨副秘書長杜建德兼任組發會主委。據轉述，國民黨主席吳敦義在2日中常會上說出，這樣可以節省人事費用等言論，國民黨發言人歐陽龍接受電訪對此表示，確實在人事上有所精簡，但不是以此為主，也讓智庫更貼近民意。

對此，歐陽龍說，這樣的人事更迭，並不是有節省的考量，國民黨財產、現金被查封，財務狀況非常拮据，而此安排確實在人事上有所精簡，但不是以此為主，是讓智庫更貼近民意，因李哲華任組發會主委已久，對地方非常頻繁，對地方議題相當了解。

歐陽龍在中常會會後轉述記者會上表示，杜建德資歷也非常豐富，李哲華到智庫也能發揮更大效用。李哲華轉調至智庫擔任副執行長，自即日起生效，另外，文傳會代理主委程美華改任正式文傳會主委一案都已通過。

歐陽龍說，此人事更迭是讓政策跟方向更接地氣，人事更迭並不代表任何特殊意義，只是適才適所適用，中常委也不認為吳敦義的安排有什麼特別，只是一般的人事安排，沒有表達不同意見。

據與會中常委轉述，吳敦義在中常會上談及李哲華人事調動原因時，說出由杜建德兼任組發會主委，就不用再找一個人，一年能省約一百萬人事費。黨內人士也對此表示，在盱衡整體選舉布局考量下，進行「適才適所」的安排，藉此增強2020總統暨立委大選的戰力。

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