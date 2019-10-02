陸十一閱兵不見中短程導彈　軍事專家：對台日仍有威脅

記者任以芳／北京報導

中國大陸建政70周年十一閱兵，除了向美方秀軍武大肌肉，過去常見的中短程導彈，東風-16、以及東風-21都沒有展出。兩岸軍事專家分析，「北京想對日本釋放友善訊息，至於閱兵跟台灣沒有直接關係，中共還是以兩岸和平為主軸，並非武力相待。」

▲過去對台的東風-21D反艦彈道導彈（航母殺手）沒有出現在中共70 周年十一大閱兵。（圖／路透社）

▲威嚇日本的東風-16（沖繩快遞）沒有出現在中共70 周年十一大閱兵。（圖／翻攝 央視）

「相信不會讓大家失望。」這是中共解放軍中部戰區副參謀長譚民少將，之前針對十一閱兵新軍武的回應。確實，這次外界關注的東風-41、東風-17、無偵-8都有公開亮相。反倒是，過去威嚇日本的東風-16（沖繩快遞）、以及對台的東風-21在這次閱兵場合缺席。台灣軍事專家施孝瑋分析，「中共2015年大閱兵和朱日和閱兵，這兩款軍武都有出現。依照中共的習慣，70周年閱兵當然要展示最新的國防力量。再者，去年（2018年）安倍訪華後，中日關係趨於緩和，北京也想藉此對日本傳遞友善訊息。」

▲中共空軍最新軍武無偵-8（無人偵察機）。（圖／記者任以芳攝）

這次十一閱兵沒有展示短程射擊的軍武，不代表日本能卸下心房。施孝瑋表示，「首次亮相的無偵-8出現在無人作戰第1方隊，背景解說卻特地強調，已完成對敵戰島嶼的偵查，指的就是釣魚台。」儘管北京想鞏固剛回溫的中日關係，對日本而言，威脅依然存在。

至於對台部分，號稱「高空超高音速」的無偵-8，對於我軍也有威脅。施孝瑋說，「無偵-8速度大約在3馬赫至5馬赫之間，飛行每小時是三千多公里，舉例台灣頭到台灣尾大概300多公里，無偵-8大約6分鐘就飛出過去。另外，最新亮相的東風-17，依照目前台灣現有的彈道飛彈防禦系統，基本上肯定是完全無法防禦。」

▼中共空軍新軍武東風-17常規導彈，台灣現有的彈道飛彈防禦系統，無法防禦。（圖／記者任以芳攝）

從中共十一閱兵來看兩岸關係，上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯（2日）接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時表示，「閱兵是中國大陸來展現軍事科技成果，和解決台灣問題沒有直接關係。北京對台主軸，40多年都是兩岸和平為核心，並非想用武力解決問題。」

▲▼大陸十一閱兵，於省市遊行中出現台灣和電音三太子。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，這次十一閱兵，大陸國家主席習近平發表談話，針對台灣部分很低調，只強調兩岸和平，但在民眾慶祝游行卻首次出現台灣花車。包承柯說，「中共只是用柔和方式表示，台灣依然是中國大陸領土一部分。」對於目前兩岸緊張局勢，似乎沒有太多減緩效應。