墾丁3潛水客失蹤　2台籍1陸客迄下午5時仍未發現

記者陳崑福／屏東報導

3名潛水客2日早上搭船到屏東縣墾丁貓鼻頭前方海域潛水，由於超過計畫1小時會合時間，船長擔心發生意外，報請巡署等單位協助救援，搜救人員出動大批人員及水上摩托車、橡皮艇等出救人，惟到下午5時仍未有所發現，由於天色逐漸昏暗，救援人員加緊腳步搜救。

▲海巡署會同屏東縣消防局、屏東縣威鯨救難協會等單位人員持續反搜救3名潛水客 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下雨同）

▲▼持續尋找失聯的潛水客。

海巡署第八巡防區指揮部及屏東縣消防局、屏東縣威鯨救難協會等單位，於2日早上11時20分接獲通報，指於貓鼻頭前方海域1浬有3名潛水客失蹤；第八巡防區指揮部在接獲通報後，立即指派南部分署第六岸巡隊及艦隊分署第十四海巡隊前往現場，並通報空勤總隊空偵機、屏東縣消防局第四大隊恆春分隊及威鯨救難協會等共計7艇3車25人展開聯合搜救。

▲▼搜救海域。

據了解，恆春一艘氣船鯨探號於2日上午8時55分由後壁湖安檢所出港，預計至貓鼻頭外海1浬處實施船潛，原訂上午10時結束活動，船長發現潛客未依時返回船上，立即向後壁湖安檢所通報，請求協助搜索。

據悉，40多歲的楊姓教練在恆春地區開設潛水站，今天帶著一名30多歲黃大陸遊客、一名50多歲的台箺黃姓遊客，租船後出海潛水，當地天氣風浪不大，不料3人迄今還未搜獲。

海巡署第八巡防區指揮部表示：近期天候受西南氣流影響，風浪極不穩定，提醒民眾如欲從事水域遊憩活動應審慎評估天候、海象及活動範圍安全性，避免憾事發生。