韓國瑜找周錫瑋當副手　31.6％淪「韓X配」墊底

▲韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

2020總統大選至今剩百日時間，國民黨總統參選人韓國瑜選情低迷，外界認為「副手牌」是力挽狂瀾的特效藥，點名人選包括前新北市長朱立倫、國政顧問團總召張善政、前新北縣長周錫瑋。根據《ETtoday新聞雲》民調，若總統蔡英文搭檔前行政院長賴清德參選，不論PK「韓朱配」、「韓張配」或「韓周配」都領先，其中又以「韓周配」是三種組合中民調最低。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，「蔡英文總統、賴清德副總統」的「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、張善政副總統」的「韓張配」組合，「蔡賴配」以44.7％的支持度領先「韓張配」的32.9％，兩組合的支持度差距為11.8個百分點，其中都不支持佔20.9％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、周錫瑋副總統」的「韓周配」組合，「蔡賴配」的支持度仍以44.6％的支持度領先「韓周配」的31.6％，兩組合的支持度差距為13個百分點，都不支持則佔22.2％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨目前呼聲最高的「韓國瑜總統、朱立倫副總統」的「韓朱配」組合，「蔡賴配」仍有44％的支持度，而「韓朱配」的支持度則為35.3％，兩組合的支持度差距仍有8.7個百分點，都不支持佔18.7％。

總結而言，韓國瑜的「副手牌」若是朱立倫，僅能為他增加2.1%的支持度，而其他「副手牌」則對於韓國瑜的支持度沒有提升效果，顯示任何「副手牌」都無法成為韓國瑜頹弱選情的特效藥，其中又以「韓周配」是三種組合中民調最低。

韓國瑜陣營幕僚曾透露，副手推薦名單近20名，橫跨政、學、商及醫界等四大領域，包含郭台銘、朱立倫、張善政都被點名，除郭台銘仍無法觸及，朱立倫、張善政都已初步徵詢完畢。

外傳朱立倫數度拒絕擔任韓國瑜的副手，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡日前表示，雙方互動熱絡，溝通順暢，副手確定後會跟外界公布。

朱立倫則強調，國民黨共同目標就是團結勝選，而他會投入全台立委選舉的輔選工作，「我們的責任就是當好啦啦隊」、「不要求任何位子」。

對於副手一事，張善政辦公室發言人黃曼昕曾表示，「若張善政能為韓國瑜加分，在這個前提下，張善政會答應擔任副手。」