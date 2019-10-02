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台中港北堤「全段開放」首日百人拋竿　蔡其昌：注意安全釣好釣滿

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▲蔡其昌成功爭取台中港北堤開放垂釣。（圖／蔡其昌服務處提供）

▲蔡其昌成功爭取台中港北堤開放垂釣。（圖／蔡其昌服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中港北堤是全國最知名釣點，但並未全段開放垂釣，經立法院副院長蔡其昌和釣魚人士多年來向港務公司爭取，終於獲得同意，2日開放首日即吸引上百名來自全國各地釣客前來，釣友們感謝蔡其昌的努力，蔡則呼籲大家注意安全，享受垂釣樂趣。

▲蔡其昌成功爭取台中港北堤開放垂釣。（圖／蔡其昌服務處提供）

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▲▼台中港開放首日即吸引上百名釣客。（圖／蔡其昌服務處提供）

台中港外海即是台灣海峽，魚種豐富，一直是釣客們的最愛，但也因為沒有全面開放，僅開放1385+150公尺釣魚平台，因此也就成了釣客受罰最嚴重的地方，釣友們多次向蔡其昌陳情。

▲蔡其昌成功爭取台中港北堤開放垂釣。（圖／蔡其昌服務處提供）

蔡說，從之前交通部長毛治國時期，他就不斷協調台中港海釣議題，過去曾爭取到100號碼頭海釣專區，和北堤進港前疊標以東1385公尺，及以西150公尺，但釣友們仍希望北堤應延長至全段。

蔡其昌說，後來在市議員施志昌、釣權團體等大力爭取下，終於獲得同意全段2818公尺開放垂釣，由「台灣釣魚人大聯盟」管理，開放首日上午就有上百位來自桃園、高雄的釣友們前來管理中心辦理認同卡。

蔡不但與釣友們達成共識，與釣友們成立一個網路平台，好好守護這塊釣魚勝地，更建議港務公司成立休閒遊憩事業部門，做好整體規劃及管理，如此才能治標且治本。

施志昌表示，北堤開放釣魚後，他也全力爭取改善後續設備，像是公廁、機電設備與服務中心等等，希望釣友們在享受釣魚樂趣的同時，也有好的環境。

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