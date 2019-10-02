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吳怡農拜會談合作　徐永明：若時力提名只能跟你說抱歉

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▲▼ 吳怡農，吳怡農專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳怡農 。（圖／記者徐文彬攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農2日赴時代力量黨中央拜會黨主席徐永明，希望尋求跨黨派的合作。徐永明表示，如果時代力量最後在台北市第三選區（中山、北松山）沒有提名人選，他會向黨內推薦吳怡農「是一個可以支持的對象」；但倘若最後有自推候選人，當然會以自家候選人為主，到時候「只能跟你（吳怡農）說抱歉」。

吳怡農2日中午赴時代力量中央黨部，與黨主席徐永明、秘書長吳佩芸、副秘書長簡智祥及發言人陳志明等人進行便當會，徐永明與吳怡農當場聊起求學時的往事，同時並接受媒體訪問。

徐永明透露，自己與吳怡農認識了蠻長一段時間，當年兩人同住在吳家屋簷下，吳怡農正準備到美國念研究所，自己則是中研院的研究員，因此就睡在吳怡農的房間裡，與吳家有「一飯之恩」。

徐永明開玩笑說，一飯之恩應該要用千金回報，「但是今天沒有千金，只有便當」。徐永明強調，很多人說吳怡農是政二代，但他認為應該是「民主運動二代」，期待他不只是參與這場選舉，更可以打出選戰的新風格，並成為民進黨下一代的新力量。

吳怡農則說，他之前總是叫徐永明「永明大哥」、「永明哥哥」，回想起二十多年前曾同住在一個屋簷下，現在一轉眼徐永明已經是黨主席，而他要出來參選立委。

吳怡農說，當他在上個月獲得民進黨提名後，就已經說過會親自向所有黨內前輩與選區內的議員、里長請益，以及向所有志同道合的朋友、團體團結起來，「我們這場選戰非常艱困，必須團結起來才有可能贏得這場仗」。

不過由於前一日才傳出時代力量將提名陳志明與立委徐永明國會辦公室主任林鈺傑參選新北市第三選區（三重）立委、台北市第二選區（大同、士林），分別對上現任民進黨立委余天與何志偉，因此外界也好奇時力未來與民進黨整合問題。

對此徐永明表示，目前時力在此區還沒有提名人選，不過時代力量在雙北的佈局還是持續，時代力量會推出最優秀的人，先前黨內也有些人表示意願，目前都還在持續徵詢。

徐永明說，如果時代力量最後在此選區沒有提名人選，他會向黨內推薦吳怡農「是一個可以支持的對象」；但倘若最後有自推候選人，當然會以自家候選人為主，到時候「只能跟你（吳怡農）說抱歉」。

徐永明也呼籲，「吃個便當很容易」，不論是民進黨還是台灣民眾黨，關於選舉、政策上是否有合作空間，時代力量的態度是開放的，已經準備好隨時可以互動，關於政黨間的互動還是期待能夠回到黨對黨的方式處理。

吳怡農則表示，溝通與合作不是靠一個便當會就可以達成，強調這只是溝通的第一步，接下來的一百天、一千天還是要持續去做，也希望他的政策主張能夠獲得時代力量的認同與支持。他說，他會抱持著理念與所有顧家園、顧台灣的人合作，不管是造勢還是其他活動，必須讓選民看到「我們不是單槍匹馬，而是一個有共同信念的團隊要一起進入國會」。

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