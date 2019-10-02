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價差一倍　Apple Watch 3 ＆ 5該選哪一款？達人建議：以功能需求為考量

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▲▼Apple Watch。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple Watch 3與Apple Watch 5官網價差近兩倍該買哪一款？3C達人Tim哥認為，要以功能需求為購買考量。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

除了iPhone外，Apple在九月的新品發表會上也推出了新一代手錶產品Apple Watch 5（台幣售價13,400元），同時也宣布Apple Watch 3從原先的9,900元降價為6,400元（GPS版），而第四代產品則是直接下架；相較於 Apple Watch 3，第五代產品價格貴了一倍，對於消費者來說究竟應該選擇哪一款？對此，3C達人Tim哥認為，要以功能需求來加以考量。

Tim哥分析，在外觀方面，第三代手錶尺寸選擇為38公釐與42公釐，而第五代則是40公釐與44公釐；Apple Watch 3機身厚度為11.4公釐，第五代則為10.7公釐。

在功能方面來說，Apple Watch 5增加了Always On功能（螢幕恆亮）；若是使用前幾代的產品，在你有確定時間的需求時，就必須抬起手腕，手錶螢幕才會亮起顯示，不過第五代的產品即便是手沒有舉起來還是可以看到目前時間，這對於運動中的使用者來說算是相當便利。

相較於Apple Watch 3，第五代產品還增加了電子心率感測器，以及第二代光學心率感測器，第三代手錶採用的是第一代光學心率感測器。而在螢幕顯示面積上，第五代產品比第三代高了30%。

▼Apple官網當中也增加了兩代手錶產品的比較頁面，可供消費者作為選購基準。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼Apple Watch。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，Apple Watch 5內建了指南針功能，讓使用者爬山、觀星象的時候，定位可以更加清楚；再者，Apple Watch 3也沒有內建跌倒偵測功能。

在靈敏度方面，第五代明顯較第三代手錶有很大的提升，因為第五代產品採用的是S5晶片，而第三代則是採用S3處理器，S5處理速度較S3快上兩倍。另外，在轉動Apple Watch 3的數位錶冠時，並不若第五代產品一樣會有觸覺回饋機制。

雖然兩代的產品的有SOS呼救功能，但是第五代又多了「緊急聯絡電話」功能（這項功能僅限於GPS+LTE版才有）；這項功能是方便使用者在海外旅遊、出差時遇上緊急事件 ，只要按下數位錶冠下方的橢圓形按鈕，手錶就會自動幫你撥出緊急聯絡電話，讓你不用記住每一個國家緊急聯絡電話號碼。

Tim哥表示，Apple Watch 5多了許多Apple Watch 3沒有的功能，在處理效能上也快了不少，不過還是建議使用者要多思考這些功能是否真有需求。

Tim哥指出，如果你目前沒有手錶，且想要擁有一支Apple Watch的話，那麼建議直接購買Apple Watch 5會有較好的使用體驗；而第三代的產品，可能比較適合像是長輩，或是對於一些特殊功能需求沒有那麼強烈的人，那麼第三代產品就會比較適合購買。

另外，已經擁有Apple Watch 4的使用者是否該脫手換為Apple Watch 5？Tim哥也是建議多想想，因為第五代產品相較於Apple Watch 4來說，僅能算是小改版，如果你對於螢幕恆亮、指南針，以及緊急聯絡電話的需求沒有那麼大，那麼建議繼續使用Apple Watch 4即可。

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