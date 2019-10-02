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跌倒後站不起來…他躺家中2天沒吃沒喝　警破門救回一命！

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▲▼高雄林園一名獨居老翁倒臥家中多日，員警發現有異後立即破門而入救回一命。（圖／記者洪靖宜、吳奕靖翻攝）

▲高雄林園一名獨居老翁倒臥家中多日，員警發現有異後破門而入救回一命。（圖／記者洪靖宜、吳奕靖翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

一名70多歲的黃姓老翁已多日未出門，志工放置在家門口的便當也已發臭，警方在接獲民眾反映後立刻前往關切，破門時驚見老翁躺在地板上、奄奄一息，立即將他送往醫院治療，同時通知住在新竹的女兒返家照顧，所幸老翁目前已無生命危險。

高雄林園分局派出所員警徐嘉旗、賴俊明9月21日上午巡邏行經文賢南路147巷口時，突然被一民眾攔下，直指已多日未見住在附近的一獨居老翁，見其家門口還留有社工送的便當但都已發臭，相當擔心他的安全。

員警到老翁家門口後見大門深鎖，再經無數次敲喊均無人回應，只見門口掛著發臭的便當。在詢問附近居民後，居民表示老翁鮮少出遠門，只會在附近活動。員警聽完覺得相當不對勁，便立刻通知里長到場一起破門而入，果不其然門一開，便驚見老翁倒在地上、奄奄一息，所幸緊急送醫後已無大礙。

老翁獲救後向警方表示，自己被疾病纏身，多年來都行動不便，剛好女兒又遠在新竹工作，無法在家就近照顧他，所以才會獨居於林園。沒想到9月19日一個不小心跌倒後，竟爬也爬不起來，獲救時已2天沒有吃任何食物及喝水，身體狀況嚴重下滑，一切真的幸虧有鄰居及員警發現，才保住一命。

事後員警為避免老翁在養病期間無人照料，除了立即通知女兒從新竹趕回林園照護外，也請里長提醒志工未來在發放獨居老人愛心便當時，多多留意是否有無異狀，如有狀況需立即通知警方。

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