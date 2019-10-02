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外傳Airbnb打算跳過IPO　2020年直接掛牌上市

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▲網路房屋租賃業巨頭Airbnb表示，計劃於2020年掛牌上市。（圖／路透）

▲Airbnb計劃跳過IPO，2020年直接掛牌上市。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

網路出租房屋巨頭「Airbnb」先前在官方網站發聲明表示，計劃在2020年成為上市公司；彭博引述消息報導，Airbnb計劃跳過首次公開募股（IPO），改由直接掛牌上市。

Airbnb公司估值為310億美元，在全球10萬多個城市中，Airbnb的房源數量超過700萬間，平均每秒有6位客人簽約入住。8月時，Airbnb單日入住量曾創下超過400萬人的紀錄。

請繼續往下閱讀...

Airbnb目前打算直接上市而非透過IPO的方式上市；直接上市是指不發行新股，只簡單地登記股票，即可自由交易。

報導指出，科技新創公司通常會採用IPO的方式上市，然而一些新一代的科技公司，已經透過好幾年的時間募集私人基金，並不一定要透過IPO來擴展業務；公司不需發行新股，這可以節省數百萬美元的承銷費，包括通訊平台軟體公司「Slack」及數位音樂平台「Spotify」也都是採取直接上市的方式。

Airbnb管理階層從去年就針對公司IPO持續討論，但時程不斷延後仍讓公司內部倍感緊張。Airbnb管理層面臨巨大壓力，因為部分員工希望公司調整，以便他們持有的Airbnb股權可公開交易，另外也傳出前財務長托西（Laurence Tosi）離職，部分原因也跟IPO的時間有關。

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