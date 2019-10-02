寶可夢「Safari Zone」衝一波　抓寶神器一周內銷量破百件

▲10/3～10/6在新北大都會公園將舉行今年全台唯一一場的「Pokémon GO Safari Zone」。（圖／Niantic提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今年全台唯一一場「Pokémon GO Safari Zone」將於10/3～10/6在新北大都會公園登場，活動期間，機捷將「全線灑花」下起櫻花雨，讓玩家可以在列車上先把裝備、道具補好補滿。抓寶狂潮即將再現，專業玩家必備的行動電源、抓寶神器，近期又在網購平台上飆出一波買氣。

Pokémon GO Safari Zone活動一公告，玩家們已經蠢蠢欲動，準備抓寶抓一波，friDay購物便從內部數據資料發現，「寶可夢」、「抓寶」、「行動電源」等相關商品關鍵字搜尋短短一週內較前一週爆量超過60倍。

friDay購物指出，截至9月底前，同類商品中賣得最好的抓寶手環，較8月同期明顯成長超過5成，抓寶神器在短短一周內銷量破百件，此外，站上3C類長銷品行動電源，此時銷量也成長超過3成。

▲網購熱銷的Pokemon Egg二代手環。（圖／翻攝自東森購物官網）

目前市面上有多款Pokémon GO專用的抓寶週邊，但受歡迎的Pokemon Egg二代手環，可以毫不費力的自動抓住寶可夢精靈和收集寶物，堪稱是宅系訓練家必備款，東森購物觀察近6個月以來已熱銷537件，另外Brook PokemonGo Auto Catch自動抓寶手環豪華全配組，也很受青睞，統計已熱賣842件。