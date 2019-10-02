　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

滯陸台灣人中「老台商最多」　經商不善「一生病就出狀況」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲許多台商會透過小三通來往兩岸。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣民眾滯留大陸數量逐年增加，海基會資料顯示，協助處理的案件量2016年只有32件，2018年已經增加到54件，今年上半年也已有22件。海基會發言人蔡孟君表示，處理的案件對象中有半數以上都是台商，多是因產業環境變化，經商不善而出狀況。

海基會發言人蔡孟君指出，海基會3年多來145件協處案件中，赴陸經商者有76件數量，占52.4%，其次是受刑人有23件，占15.9%，無居所者有13件，「協處滯陸國人多數都在東南沿海省份，廣東省數量最多，共81件、超過半數（55.9%），而其中台商集中地東莞市有52件，比例最高，超過其他省市。另外，福建省有10件，四川省8件，江蘇省及北京市各有7件。」

蔡孟君提到，東莞早期是台商製鞋業、家具業等加工貿易產業的投資集中地，具有勞力密集的特性，大陸於2007年、2008年實施兩稅合一與調降出口退稅率、勞動法與勞動合同法，加上後來發生的金融海嘯，這些產業面臨嚴峻的考驗，紛紛遷往越南、印尼等東南亞國家。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／海基會）

▲海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。（圖／海基會提供）

蔡孟君說，在經營環境變化的過程中，有部分台商沒有及時轉型或外移，面臨經營的困難，有些台幹也因而失去了原有的工作，「這些人在壯年時赴陸工作，20多年過去，陸續到了退休年齡，即使能留在大陸勉強找到謀生之計，但因缺乏社會保障，只要一生病，問題就會浮現。」

蔡孟君還說，從年齡層來看，60歲至69歲的案件對象有64件（44.1%），他們是最需要幫助的年齡層，其次是50歲至59歲有30件(20.7%)，70歲以上需要協處的也有16件（11%）。

蔡孟君表示，協處類型方面，疾病因素的案例有62件（42.8%），死亡有34件（23.4%），因案服刑期滿22件（15.2%），大多數個案都同時有證件逾期或遺失、無經濟能力、生活難以自理等因素。

蔡孟君解釋，協處滯陸國人返台案件，每一個都需要投入時間與精神，包括跟家屬溝通以及與相關部門的接洽聯繫，從受理案件開始到當事人順利返台結案，前後可能要花上一到兩年時間，「由於大多數的滯陸國人，與在台家屬關係多已疏離，無論是補辦證件、證明身分、還是辦理文書驗證，都需要與當事人、台商協會多次聯繫，也要商請包括內政部警政署、移民署等單位提供協助。」

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
韓國瑜將一無所有！　沈富雄預測2024回歸「朱鄭之爭」
銀行辦事等1小時！他驚「開戶的還坐那」　網曝地雷日：光會計就
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「十一連假」登場　香港首日入境旅客比去年少23.3%

陸十一閱兵不見中短程導彈　軍事專家：對台日仍有威脅

老婆意外慘死路中…2夫「先後出現」奪261萬賠償金　法官頭疼「都合法」！

腫塊一個月長大2公分！72歲老人5年患2次肝癌...堅持「跑醫院」逃死劫

24歲男聊天稱中共閱兵「有啥看的」　隔日被警抓走關7天！

經過1年修繕　天安門城樓10/3重新開放

滯陸台灣人中「老台商最多」　經商不善「一生病就出狀況」

上廁所突誕下女嬰！印尼籍孕婦嚇歪...拿布緊裹「丟垃圾桶」

陸十一閱兵衝美來！　台軍事專家：有發動戰略核報復能力

中環「午休遊行」1000人響應　抗議港警過分使用武力！

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

陸「十一連假」登場　香港首日入境旅客比去年少23.3%

陸十一閱兵不見中短程導彈　軍事專家：對台日仍有威脅

老婆意外慘死路中…2夫「先後出現」奪261萬賠償金　法官頭疼「都合法」！

腫塊一個月長大2公分！72歲老人5年患2次肝癌...堅持「跑醫院」逃死劫

24歲男聊天稱中共閱兵「有啥看的」　隔日被警抓走關7天！

經過1年修繕　天安門城樓10/3重新開放

滯陸台灣人中「老台商最多」　經商不善「一生病就出狀況」

上廁所突誕下女嬰！印尼籍孕婦嚇歪...拿布緊裹「丟垃圾桶」

陸十一閱兵衝美來！　台軍事專家：有發動戰略核報復能力

中環「午休遊行」1000人響應　抗議港警過分使用武力！

吃牛排照樣瘦！營養師推「一日3餐」減脂食譜：關鍵在控制熱量

台泥董事長張安平以歷史回應工業人負面認知　「仍以身為工業人為榮」

萌金過橋忽然趴下不動！奴才「四肢著地」親自教學...背影超溫馨

南方澳大橋坍塌奪5命！　台灣港務公司「7年未自行做過檢測」

撤換李哲華遭質疑內鬥　吳敦義：沒人吃虧、沒人失業

墾丁3潛水客失蹤　2台籍1陸客迄下午5時仍未發現

公私協力打造　營造台南「無處不性平」友善城市

巴士+自行車悠遊台東3大經典路線　每人850元起到10月底

苗栗女誤信網購詐騙堅持匯款　父親阻止遭責罵...差1秒被騙3萬

李聖經成為時裝週常客不是沒原因！各大品牌都愛她的時髦魅力

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

大陸熱門新聞

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直..

老公出差！辣妻被外送員揉奶+摸..

18歲男左胸中彈「緊急手術中」..

港警「開6槍實彈」釀2命危、7..

27歲OL「下海賣身」還債…心..

空腹吃芒果長出6cm胃結石…醫..

大媽搭車踩人還嗆：有本事動我　..

任內首場「國慶閱兵」 習近平的..

女兒「衝火海救母」！臉皮全掉滲..

即／港青年中彈「離心臟3公分」..

港警稱18歲學生「涉襲警」才開..

反送中首例！　男示威者「左胸中..

陸再逮台分析師　羈押數增至6人

長白山看天池免爬山　接駁車直達..

更多熱門

相關新聞

大潭電廠7號機展延初審過了

環保署今（2日）召開大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第3次審查會。開發單位台電說明，投資3.3億引進最新型技術改善排放濃度，且在中美貿易戰影響，估計未來台商回台用電量增，為穩定供電，盼7號機展延，最後經環評委員討論通過送大會。

41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

海外資金匯回　申請案18件

沈榮津「懷抱歡喜心」使命必達　服務台商追求有感政績

星展銀提3跡象：MIT開始產生動能

關鍵字：

滯陸國人滯陸台人台商海基會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

幼兒園離職員工爆：魯肉飯只有油

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面