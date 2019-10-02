滯陸台灣人中「老台商最多」　經商不善「一生病就出狀況」

▲許多台商會透過小三通來往兩岸。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣民眾滯留大陸數量逐年增加，海基會資料顯示，協助處理的案件量2016年只有32件，2018年已經增加到54件，今年上半年也已有22件。海基會發言人蔡孟君表示，處理的案件對象中有半數以上都是台商，多是因產業環境變化，經商不善而出狀況。

海基會發言人蔡孟君指出，海基會3年多來145件協處案件中，赴陸經商者有76件數量，占52.4%，其次是受刑人有23件，占15.9%，無居所者有13件，「協處滯陸國人多數都在東南沿海省份，廣東省數量最多，共81件、超過半數（55.9%），而其中台商集中地東莞市有52件，比例最高，超過其他省市。另外，福建省有10件，四川省8件，江蘇省及北京市各有7件。」

蔡孟君提到，東莞早期是台商製鞋業、家具業等加工貿易產業的投資集中地，具有勞力密集的特性，大陸於2007年、2008年實施兩稅合一與調降出口退稅率、勞動法與勞動合同法，加上後來發生的金融海嘯，這些產業面臨嚴峻的考驗，紛紛遷往越南、印尼等東南亞國家。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／海基會）

蔡孟君說，在經營環境變化的過程中，有部分台商沒有及時轉型或外移，面臨經營的困難，有些台幹也因而失去了原有的工作，「這些人在壯年時赴陸工作，20多年過去，陸續到了退休年齡，即使能留在大陸勉強找到謀生之計，但因缺乏社會保障，只要一生病，問題就會浮現。」

蔡孟君還說，從年齡層來看，60歲至69歲的案件對象有64件（44.1%），他們是最需要幫助的年齡層，其次是50歲至59歲有30件(20.7%)，70歲以上需要協處的也有16件（11%）。

蔡孟君表示，協處類型方面，疾病因素的案例有62件（42.8%），死亡有34件（23.4%），因案服刑期滿22件（15.2%），大多數個案都同時有證件逾期或遺失、無經濟能力、生活難以自理等因素。

蔡孟君解釋，協處滯陸國人返台案件，每一個都需要投入時間與精神，包括跟家屬溝通以及與相關部門的接洽聯繫，從受理案件開始到當事人順利返台結案，前後可能要花上一到兩年時間，「由於大多數的滯陸國人，與在台家屬關係多已疏離，無論是補辦證件、證明身分、還是辦理文書驗證，都需要與當事人、台商協會多次聯繫，也要商請包括內政部警政署、移民署等單位提供協助。」