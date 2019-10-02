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出國8天突劇痛血尿…當地醫療費爆貴！保險專家：旅遊必買旅平險　才可全額賠

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲民眾出門前一定要購買旅平險。（圖／pakutaso，示意圖）

財經中心／台北報導

連續假期即將到來，許多民眾會選擇出門旅遊，不過為了要轉嫁意外的風險，壽險業者提醒民眾應該在旅行前購買旅遊平安險，甚至附加海外突發疾病健康保險，特別是前往醫療較為不便的地區，或者衛生條件較差的國家等，才避免需要就醫時卻沒有任何保障。

宏泰人壽以保戶吳小姐（化名）為例，她前往印度旅遊8天，出門前用了3分鐘上網購買保樂美1200萬元的旅行平安保險，同時搭配附加傷害醫療保險金120萬元，以及附加海外突發疾病健康保險120萬元，8天的保費總計1226元，平均1天僅需153元。

吳小姐到了印度當地，因為衛生環境不佳，白天在外面景點時忍耐不敢上廁所，忍到晚上回了飯店才如廁，加上路途顛簸、舟車勞頓，3天下來開始發生血尿的症狀。第4天和第5天劇痛無比，透過飯店安排雇車至醫院急診就醫，醫師開了藥品、診斷證明書、收據給吳小姐，總計看診費用為60美元（約新台幣1865元），以台灣全民健保的收費，足夠看8至10次泌尿科門診。

返台後，吳小姐上保樂美網站，點進F&Q下載理賠申請單，填寫後附上診斷證明和收據，寄給保樂美。大約3至5個工作天就收到簡訊通知，理賠金已經匯入帳戶；而這次的診斷費用金額遠超過了她當初投保的保費，同時在印度就醫花費也獲得了保樂美旅平險的附加海外突發疾病健康保險全額理賠。

宏泰人壽網路投保平台保樂美提醒民眾，投保旅平險時，務必要注意4項重點：

1、刷卡送的旅平險保障範圍僅搭乘大眾交通運輸工具期間，且出門前往機場和回家途中都沒有保障。建議民眾為了自身安全還是要保旅平險。

2、注意保險額度，要保到夠用的保額，確保人在他鄉足以因應危急狀況使用。

3、記得附加海外突發疾病健康保險：由於海外就醫不便宜，因此民眾選擇附加海外突發疾病健康保險時也可以多注意各家保險的條款說明。

例如，保樂美的旅平險附加海外突發疾病健康保險就有針對美加地區保障加倍350%，日本／歐洲／紐澳保障加倍200%；萬一被保人在美加生病，保額從100萬元提升至350萬元；萬一被保人在日本／歐洲／紐澳生病，保額從100萬元提升至200萬，保樂美旅平險提供保戶最充足的保障。

4、如果不只投保一家保險公司，請記得申請理賠的單據張數要足夠。例如吳小姐投保了兩家保險公司的旅平險，向醫院申請診斷證明及收據時，同樣也要記得申請兩分正本，若是使用影本保險公司不受理理賠。

 
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