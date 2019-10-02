557漁船困港內日損失破千萬！　海軍23人水下作業「不停機」：拚明午通航

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋崩塌意外，釀成重大傷亡，而南方澳是台灣的重要漁港，意外過後，橋面直接掉在港口內船隻的出入航道上，導致557艘漁船受困港內，想回港的船隻也無法進來，粗估1天的損失近千萬，目前海軍水下搜救大隊將進行晝夜不停機的水下拆除橋樑欄杆作業，希望搶在3日中午讓港區船隻能順利航行。

▲南方澳跨海大橋崩塌，海軍水下作業大隊將進行不停機的水下拆除橋樑欄杆作業。（圖／國防部提供）

透過蘇澳區漁會魚市場的統計數據可以發現，2018年10月的交易量為5400公噸，交易產值約為1億5650萬元，意外發生後的損失難以估計。蘇澳區漁會總幹事陳春生則表示，下半年拍賣交易額約10億元，若是港內的漁船無法作業，每天的損失預估達1000萬元。

▲南方澳跨海大橋崩塌，海軍水下作業大隊將進行不停機的水下拆除橋樑欄杆作業。（圖／國防部提供）

由於整個航道受阻，稍早海軍水下搜救大隊大隊長楊文堅表示，目前斷橋部分水深4.5公尺，希望是能達到5.5公尺水深，且寬度10公尺以上的航道，因此海軍水下搜救大隊已派前23名，共分成4組的水下搜救員，進行晝夜不停機的下拆除橋樑欄杆作業，目標趕在3日中午前能夠讓停靠在碼頭的漁船順利出港，以維護生計。

▲▼國軍出動專業水下作業器材進行清道，希望3日中午能讓漁船順利出港。（圖／國防部提供）

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