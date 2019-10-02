　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

眼見飛機遭殃！餐車失控倒退打轉　急智員工駕車用力撞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國伊利諾州 芝加哥市歐海爾國際機場(O`Hare International Airport)。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥市歐海爾國際機場出現失控餐車，還差點撞上停在一旁的小飛機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國芝加哥歐海爾國際機場在1日下午出現一台失控的停機坪餐車。從twiiter的影片可以看到，餐車在無人駕駛的情況下，在原地瘋狂倒退打轉，還差一點撞上一旁的小飛機，最後是由一名機坪工作人員駕駛工作車撞上餐車使其停止。

正在等待航班的凱文.克勞爾(Kevin Klauer)拍下了整個驚險的過程。畫面中可以看到一旁的工作人員試圖阻止，但餐車倒退旋轉的幅度讓他們無法靠近，還有人差點被餐車撞倒，而後來甚至差點撞上停在一旁的小飛機。

影片最後，有一名機坪工作人員即時開出工作車撞開餐車，才避免一場可能發生的事故。停機坪餐車也因為猛力的撞擊，車身整個被撞翻，裝載的罐頭和瓶子全部散落一地。

▲芝加哥機場出現失控餐車。（圖／路透）

▲停機坪餐車被撞倒後，裝載的罐頭和瓶子全部散落一地。（圖／路透）

航空公司初步報告說明，停機坪餐車因加速器卡住，才會失去控制打轉。他們事後也表示，沒有員工在這場意外中受傷，但造成班機延誤近10分鐘，並在聲明中補充，「感謝團隊成員迅速採取行動，安全是我們最優先注重的事情，我們正在針對此事進行調查。」

這個影片目前已經有超過5萬人次轉推，也有許多人在底下留言，稱讚這名機坪工作人員英勇的行為。

ET快訊
快訊／白沙屯漁港驚見女屍！堤防有拖行血痕...頭部明顯外傷
韓國瑜將一無所有！　沈富雄預測2024回歸「朱鄭之爭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空管雷達狂竄濃煙誤啟火災警報　紐西蘭全部航班暫時停飛

澳洲航空「輪胎半空中爆炸」橡膠皮掉滿跑道　76乘客聽巨響嚇歪

機場跑道驚現「自走行李箱」　左右搖擺失速狂奔…工作人員傻眼

6歲童遭「滾水灌喉嚨」全身15%燙傷慘死　毒父喊：他體內有惡魔！

眼見飛機遭殃！餐車失控倒退打轉　急智員工駕車用力撞

袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

恐怖巧合！22歲女子被野牛撞飛450cm高空...男友3個月前也在同地遭殃

英國2日提案「最終版」退歐協議！　強生：歐盟不理就硬脫歐

前妻奪5孩監護權　喪心病夫「拖女屍進車廂處理」全被錄…還瞞警：忘了埋哪！

影／全世界唯二！另一座「南方澳跨港大橋」地點曝光：已持續使用27年

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

6歲童遭「滾水灌喉嚨」全身15%燙傷慘死　毒父喊：他體內有惡魔！

眼見飛機遭殃！餐車失控倒退打轉　急智員工駕車用力撞

袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

恐怖巧合！22歲女子被野牛撞飛450cm高空...男友3個月前也在同地遭殃

英國2日提案「最終版」退歐協議！　強生：歐盟不理就硬脫歐

前妻奪5孩監護權　喪心病夫「拖女屍進車廂處理」全被錄…還瞞警：忘了埋哪！

影／全世界唯二！另一座「南方澳跨港大橋」地點曝光：已持續使用27年

川普怒批「這是政變」！眾院大動作彈劾調查　蓬佩奧開轟：根本霸凌

男醫檢師偷拍女同事更衣！　準新娘敵不過陰影「婚前3個月跳樓亡」

700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍根」嚇奪門

公務員照過來！　許智傑推國旅卡新制平日也能刷

捉到人了！　男子連續破壞台南南區議員看板旗幟吃上官司

準備搶票！星宇航空機票最快12月中開賣　張國煒親曝最新航線規劃

盧森堡F-35零件工廠大火　負責生產重要材料「芳綸纖維蜂窩芯」

敦化北路門牌不再燙金？　豪宅買家7折價即可入手

獨／9退將受邀赴大陸參加十一國慶　擔心被奪月俸、罰1000萬全缺席

金鐘54／變態媽裝監視器「觀察女兒」　王淨《你的孩子》噴演技網看哭了

中職／富邦唯一季後賽機會　洪總：和局難度很高

複製智崴成功模式　施振榮號召成立「文化科技種子基金」打造內容平台

撇染毒風波…成宮寬貴最快11月回歸日劇！　背後推手是演藝圈大咖

國際熱門新聞

台女簽證出包遭英強制離境　萬人..

站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大..

不讓他上頭等艙廁所　男害飛機迫..

「華城連環殺人案」兇手認罪了！

2019年地表最強護照　「紅色..

發現惰性氣體　化學家拉姆齊16..

港警實彈開槍　英外相：不符比例

和孕妻是同父異母姐弟　準爸爸心..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

肥臉哥強抱6歲男童　當老媽面「..

川普通烏門　45％美國人支持彈..

家中被搶劫！15歲哥保護妹妹身..

美製造業活動疲軟　道瓊狂洩34..

2麵+魚1.5萬！日女遊羅馬遭..

更多熱門

相關新聞

Off-WhiteＸAir Jordan 5或將在2020年發售

今年2月，Virgil Abloh一手打造的Off-White X Nike「The Ten」聯名系列，在2款Air Max 90推出後便正式落幕，雖然後續雙方仍然帶來許多女生限定，但都沒能引起太大的關注，不過，接下來要介紹的這雙鞋，絕對能夠被稱為鞋王，因為Off-White與Jordan Brand或將在明年帶來全新設計的Air Jordan 5。

「全球最大」星巴克將在芝加哥開幕！

聯合航空9月停飛芝加哥香港航線

芝加哥剖肚奪嬰案　母女堅拒認罪

美精品百貨Barneys宣佈破產保護

關鍵字：

芝加哥歐海爾國際機場停機坪餐車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

幼兒園離職員工爆：魯肉飯只有油

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面