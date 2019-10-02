眼見飛機遭殃！餐車失控倒退打轉　急智員工駕車用力撞

▲芝加哥市歐海爾國際機場出現失控餐車，還差點撞上停在一旁的小飛機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國芝加哥歐海爾國際機場在1日下午出現一台失控的停機坪餐車。從twiiter的影片可以看到，餐車在無人駕駛的情況下，在原地瘋狂倒退打轉，還差一點撞上一旁的小飛機，最後是由一名機坪工作人員駕駛工作車撞上餐車使其停止。

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz — Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) September 30, 2019

正在等待航班的凱文.克勞爾(Kevin Klauer)拍下了整個驚險的過程。畫面中可以看到一旁的工作人員試圖阻止，但餐車倒退旋轉的幅度讓他們無法靠近，還有人差點被餐車撞倒，而後來甚至差點撞上停在一旁的小飛機。

影片最後，有一名機坪工作人員即時開出工作車撞開餐車，才避免一場可能發生的事故。停機坪餐車也因為猛力的撞擊，車身整個被撞翻，裝載的罐頭和瓶子全部散落一地。

▲停機坪餐車被撞倒後，裝載的罐頭和瓶子全部散落一地。（圖／路透）

航空公司初步報告說明，停機坪餐車因加速器卡住，才會失去控制打轉。他們事後也表示，沒有員工在這場意外中受傷，但造成班機延誤近10分鐘，並在聲明中補充，「感謝團隊成員迅速採取行動，安全是我們最優先注重的事情，我們正在針對此事進行調查。」

這個影片目前已經有超過5萬人次轉推，也有許多人在底下留言，稱讚這名機坪工作人員英勇的行為。