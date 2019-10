眼見飛機遭殃！餐車失控倒退打轉　急智員工駕車用力撞

▲芝加哥市歐海爾國際機場出現失控餐車,還差點撞上停在一旁的小飛機。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者謝汶穎/綜合報導

美國芝加哥歐海爾國際機場在1日下午出現一台失控的停機坪餐車。從twiiter的影片可以看到,餐車在無人駕駛的情況下,在原地瘋狂倒退打轉,還差一點撞上一旁的小飛機,最後是由一名機坪工作人員駕駛工作車撞上餐車使其停止。

Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz