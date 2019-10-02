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經過1年修繕　天安門城樓10/3重新開放

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▲▼北京天安門。（圖／記者曾俊豪攝）

▲北京天安門。（圖／記者曾俊豪攝）

記者馬叔安／綜合報導

10月1日剛舉行完中共建政70周年閱兵大典的北京天安門，其城樓於同一天宣佈將於3日起恢復開放，每日限參觀遊客9000人次。天安門城樓於去年6月15日因啟動修繕而關閉，原本預計今年4月重新對外開放，後來因故延期。

天安門地區管委會網站1日宣佈，為更好地保護文物，進一步提升遊客參觀體驗感，確保遊客參觀安全有序，根據《景區最大承載量核定導則》並借鑒其他景區做法，天安門城樓每日限參觀遊客9000人次，現場售票視窗將視具體情況適時停止售票。

綜合陸媒報導，據古建築專家介紹，在此次天安門城樓及城台的修繕過程中，隨著工程的推進，為最大限度修復及保護古建文物，修繕工程提高了部分保護性設施的安全等級，相應增加了一定的工程量。

▲十一,國慶,閱兵,天安門廣場 。（圖／路透社）

▲天安門前於日前舉行大陸十一國慶閱兵大典。（圖／路透社）

專家指出，明清時期，天安門城樓曾進行過兩次重大修建；中共建政後，1970年對天安門城樓進行了翻建，翻建後的天安門城樓具有較強的抗震能力，同時增添了廣播電視轉播等設施。

在這次修繕之前，近年經專業機構檢測，天安門城樓及城台總體處於安全狀態，但也出現了城台滲水、牆體抹灰局部空鼓，城樓彩畫開裂，部分設備設施老化等問題，影響了天安門城樓的日常開放和重大活動使用需求。

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