殺海陸上兵主嫌之一泰拳教練王念平　藏匿台東當牧場工人被活逮

▲殺海陸上兵主嫌之一泰拳教練王念平，棄保潛逃到台東當牧場工人，被屏東縣警方循線逮獲。圖／潛逃時刑事局發佈要案協尋刊照片 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

被控殺害海軍陸戰隊何姓上兵並棄保潛逃的主嫌之一的泰拳教練王念平，躲在台東縣卑南鄉一處牧場當工人，屏東縣潮州警方會同屏東縣警局刑隊大隊人員經近半天埋伏，2日中午確定他吃飯後在工寮內休息，攻堅衝入逮人，他來不及反應，乖乖束手就擒，押回屏東縣警局刑警大隊偵訊，稍後押解屏東地方法院歸案。

何姓海陸上兵於去年6月間，從屏東縣潮州鎮駕駛自小客車欲返回高雄部隊途中，無端捲入兩派人馬衝突，在潮州一處加油站遭到殺害，曾擔任泰拳教練的王念平是涉案人之一，被警方逮獲送辦被檢方收押。

屏東地院審理後以他已無逃亡串供虞、諭令交保40萬元候傳，並諭令禁止出境並限制住居，但今年7月傳喚他出庭，卻屢傳不到，認定他棄保潛逃並發布通緝，消息傳出，引起社會嘩然，被害人家屬也相當不滿。

屏東縣警局獲報會同潮州警分局偵查隊積極查緝，據悉，昨天接獲王念平潛逃在台東縣卑南鄉一處牧場擔任工人，並獨自住在牧場旁一處偏僻工寮內，確定消息來源無誤後，出動專案小組人員前往查緝。

今早在工寮外埋伏等候，今天中午，發現他返回工寮並用完午餐後進行休息，立即荷槍實彈破門而入，躺在木板床上的王念平還來不及反應，就被警方直接壓制在床上，戴上手銬及腳鐐押回屏東縣刑大調查。