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社會 社會焦點 保障人權

「我不敢再搭火車...」　普悠瑪翻車受害者淚灑法庭「互遞面紙」　

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記者羅志華／宜蘭報導

普悠瑪列車於2018年10月21日下午4時許，在宜蘭蘇澳新馬站超速過彎翻覆，造成18人死亡、200多人受傷，當時在列車上的乘客，有人是工作通勤、有人是學校出遊，來自不同背景的人們，因為不同的理由搭車，卻因這場意外一起成了「告訴人」，再度於法院相聚。宜蘭地院10月2日首度開庭，受害人洪老師一想到列車翻覆時，她拼命抱住女兒的險境仍十分激動，談到學生更一度哽咽，「很多孩子直到最近才出院返家，難道是我們台東人衰、倒楣該負責嗎！？」

▲▼普悠瑪宜蘭地院開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲洪姓女老師10/2日在丈夫、女兒陪同下出庭，提到翻車時她緊抱女兒的場景仍心有餘悸，想到學生的傷勢更激動落淚。（圖／記者羅志華攝）

普悠瑪案於10月2日，在宜蘭地院首度開庭，駕駛尤振仲、台鐵機務處前副處長柳燦煌、調度所長吳榮欽3人以被告身分出庭，8名告訴人則靜靜在一旁，聽著檢、辯雙方表達意見。尤振仲委任律師指出，台鐵職場文化、作業流程有許多待改進之處，尤振仲發車前已知車有狀況，行駛間不斷呼救、喊停，卻未獲准停車，甚至擔心被「記小過」硬著頭皮繼續開，最終導致憾事發生；而2位長官的律師，面對檢方出具多筆柳、吳蓋章的文件究責時，則表示他們未實際參與事務，企圖撇責。

開庭到了尾聲，法官請被害人表達意見，有人沒意見，有人和解撤告，1位蔡姓女告訴人提出質疑，「我們坐的車前面有問題，中途有停，行駛中又喊停，為什麼繼續開？」，更一度哽咽，「台鐵文化？每個人在團體裡都有妥協的時候，但記小過跟車上400多條人命相比，哪個更重要！？」

唐姓女告訴人頗有共鳴，沉痛表示「任何職場都有文化，但應以道德為主」，話才一出便激動落淚，一度中斷談話，只見受害人於席間同病相憐，互相遞面紙打氣，唐女平復情緒接著說，「事發近1年，我一直沒看到台鐵提出具體的進步作法；事發後我不敢再搭火車，甚至覺得自己開車比搭火車更安全」、「若是我發現車有問題會停，絕不是想開到哪再來檢查，這應該是台鐵要建立的SOP」、「我已不信任台鐵的安全，這件事該有人出來負責，請法院幫忙釐清案情」。

洪老師最後起身發言，「聽律師辯護後，我很困惑，難道（柳、吳）身為長官一句『不知細節』就能撇責嗎！？你身為長官不能主動了解嗎？難道是我們台東人衰、倒楣該負責嗎？」、「（尤）被記小過行政責任過去就算了，我們旅客付出的是甚麼？要不是我翻車時拼命抱住女兒，今天一家人能平安出庭，我現在不會這麼平靜」、「在學時我們不都說要有道德勇氣嗎？我希望普悠瑪事件能成為『正義』的教材，若這些該負責的人都逃過制裁，我以後不知道該怎麼跟學生講普悠瑪，請法官幫我們找到真相」。

江貞諭檢察官接著說，「受害人的心情我感同身受，被告不應以『台鐵文化』搪塞，尤振仲委任律師一直提停車會『被記過』，那道德勇氣呢！？」，並以高雄氣爆案為例，認為柳、吳2位台鐵長官，只要在普悠瑪事件中有因果關係，就該負起責任。

▲▼普悠瑪宜蘭地院開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲尤振仲與律師庭外受訪，表示不認罪不是卸責，而是要釐清真相，要讓大家知道台鐵駕駛的處境。（圖／記者羅志華攝）

尤振仲在庭外受訪表示，「在這邊對普悠瑪事件受害者，至上萬分的歉意，他們是最無辜的」，對於受害人在庭上質疑尤振仲的道德勇氣，他也正面回應，「我從一開始就沒打算卸責，對於事實我全部承擔」。委任律師表示，「尤振仲不認罪，是因他也搞不清楚發生甚麼事，如果還有我們不知道的故障，難保又會有下1個尤振仲出現，我們希望能還原事情的真相」、「尤振仲並沒有卸責，他只是想讓大家知道台鐵駕駛的處境」。

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