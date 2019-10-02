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台電搬出「台商回流用電量增」　大潭電廠7號機展延初審過了

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▲▼環保署召開大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第3次審查會。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署召開大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第3次審查會。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／ 台北報導

環保署今（2日）召開大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第3次審查會。開發單位台電說明，投資3.3億引進最新型技術改善排放濃度，且在中美貿易戰影響，估計未來台商回台用電量增，為穩定供電，盼7號機展延，最後經環評委員討論通過送大會。

根據今天台電報告指出，目前大潭電廠有6部燃氣複循環機組，1部燃氣單循環機組。台電在2016年提出供電吃緊，希望能設置2台裝置各30萬瓩的單循環機組，台電表示，既有1~6機組，104年已完成#3機組低氮氧化物燃燒氣（LNB）改善。107~111年逐年安排機組執行空汙改善工程。

請繼續往下閱讀...

台電總經理鍾炳利出席說明，台電投資3.3億元，7號單循環機組引進最新型LNB技術，在今年底改善後其NOx排放濃度由25ppm降至8ppm，希望能申請展延至2022 年底，並承諾7號機展延最多就是到2022年底，未來不會再提。

台電強調，由於天然氣為較潔淨燃料，而大潭7號機為既有燃氣機組，對環境衝擊相對較低，本次變更後，可有效維持供電穩定性，降低系統風險，並說該技術已符合大潭增建機組計畫環評承諾標準，後續再裝設選擇性觸媒轉化器（SCR），更進一步將氮氧化物排放濃度再由8ppm降至 5ppm以下。

桃園市政府認為，固定汙染源還是會增加，對空汙有一定影響，希望台電能更清楚說明。有環委指出，台電目的就是要延展，但報告搞不太清楚在幹嘛，邏輯也怪，可以接受沒有電，所以台電必須這麼做，但還是建議報告可以忠實呈現到底發生什麼事。

不過今天會議討論大致順利，部分委員也肯定台電報告，沒太多反對意見，加上台電提到，在中美貿易戰影響下，台商未來回流後用電量增，為穩定才提出展延。經2小時討論，最後決議通過，但台電必須在11月30日前補充說明，包括具體提出7號機在研役期間的空汙增量抵減措施，並說明7、8、9號機預定完成期程規劃等意見，再送環評大會做結論。

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