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南方澳大橋崩塌釀死傷　勞保局：受害勞工可領職災給付

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌搜救現場第二日。（圖／記者宋良義攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌，勞保局指出受害勞工可領職災給付。（圖／記者宋良義攝）

記者余弦妙／台北報導

宜蘭縣南方澳垮海大橋昨（1）日傳出崩塌，造成多名外籍漁工受傷甚至死亡，對此勞保局表示，這些移工都有投保勞保，依勞基法規定，不幸遭受傷害或死亡之勞保被保險人，可向勞動部勞工保險局申請勞保各項職災給付，將秉持從寬、從簡、從速之原則辦理。

勞保局表示，南方澳跨海大橋事故不幸死亡者之家屬得領相關勞保本人死亡給付目前已知罹難者計5人，皆為98年後首次參加勞保之被保險人，遺屬可向本局申請其勞保本人死亡給付，包含喪葬津貼及遺屬年金，喪葬津貼：由支出殯葬費用者申請，發給5個月，舉例來說，如被保險人平均月投保薪資為2萬3100元，則得領喪葬津貼2萬3100元x5個月=11萬5500元；如被保險人未遺有得請領遺屬津貼或遺屬年金的遺屬者，發給10個月(2萬3100元x10個月=23萬1000元)由支出殯葬人請領。

請繼續往下閱讀...

另外勞保局提到，有關遺屬年金由符合請領條件的遺屬按月領取，以平均月投保薪資×投保年資×所得替代率 1.55％，最低保障為3000元。符合的遺屬有1人以上者，每多1人再加計25%，最多可加計至50%。另外因本次事故為職業災害，可再加發10個月職災補償一次金。例如，被保險人平均月投保薪資為2萬3100元，其投保年資為2年，其每月得領遺屬年金金額為2萬3100元x2年x1.55%=716元，因不足3000元，按3000元發給，另10個月職災補償一次金為2萬3100元x10個月=23萬1000元。

勞保局指出，不幸受傷的被保險人可以請領勞保職災醫療給付、傷病給付目前已知送醫治療者共計10人，6人已出院， 4人尚住院中皆可領職災給付；勞保職災醫療給付，已請宜蘭辦事處將住院申請書送至醫院，讓尚在住院之勞工得以職災身分住院，可免部分負擔醫療費用及住院30日內膳食費半數，並聯繫仲介協助已出院漁工辦理自墊醫療核退事宜。

最後，勞保局提到有關職災傷病給付，治療中而不能工作達4日以上且未能取得原有薪資者，可以請領職災傷病給付，如以平均月投保薪資2萬3100元計算，其日平均投保薪資為2萬3100元/30 日=770元，假設住院10日，則得領職災傷病給付金額為770元x70%x7日(第4天起)=3773元。

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