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「2019台灣漫畫藝術節」免費入場！《用九柑仔店》8組超神跨界、串聯12家旅館

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▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲「2019台灣漫畫藝術節」免費入場！漫畫基地3樓《用九柑仔店》展區。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／台北報導

台灣漫畫基地即日起推出年度特展「2019台灣漫畫藝術節-跨域漫遊」，除了展出8組受矚目的跨界作品，包括《用九柑仔店》、《神之鄉》、《小兒子》、《金魚》、《雨港基隆》等，更結合台北車站舊城區、12家旅館，串聯台北當代藝術館的「街大歡囍」藝術節活動，展期至10月23日止。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲《用九柑仔店》近來與影視跨界合作超夯。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲漫畫基地2樓，《陰間條例x冥戰錄》展區。

請繼續往下閱讀...

此次展覽分為三大主軸，以漫畫基地做為主展場，用「漫畫成為跨界引擎」為主題，共展出8組受矚目的跨界作品包括《神之鄉》、《小兒子》、《金魚》、《雨港基隆》、《用九柑仔店》、《仙界小霹靂》、《陰間條例x冥戰錄》、《食用系少女》，讓漫畫與不同媒介、領域進行跨界結合，並利用現代科技元素，讓觀展民眾可以帶上VR體驗化身《冥戰錄》的女主角林默娘，還有AR、浮空投影等技術，都為作品帶來不同形式的欣賞趣味。 

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）

而「台北當代藝術館」也是合作展場，透過與「街大歡囍」藝術節交換展場，民眾不僅能在台灣漫畫基地1樓的基地書店欣賞街大歡囍之作品，也能在台北當代藝術館看到漫畫家米奇鰻、爻乂的作品，在當代藝術館戶外電視牆也將播出此次展出的3部跨界動畫作品《仙界小霹靂》、《小兒子》與《金魚》。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）

▲▼61chi的作品於老爺會館台北南西展出。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
 
另外，2019台灣漫畫藝術節首次與旅館業者合作，讓漫畫帶著大眾旅行，分別邀請12位漫畫家於12間旅館展示漫畫作品，包括：61Chi 與老爺會館台北南西、AKRU與北門文旅、Arwen Huang與北門窩泊旅、B.c.N.y 與老爺會館台北林森、Vofan和鄭硯允與藝宿商旅台北館、米奇鰻與皇家玫瑰旅館站前店、血多與蜂巢旅店、李隆杰與紅米青年旅舍、韋宗成與蘭庭商旅、海豚男與璞漣商旅、鄭硯允與君品酒店、蠢羊與奇怪生物與中源大飯店等。其中鄭硯允及Arwen是台灣漫畫基地第一、二梯次的進駐漫畫家。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲鄭硯允的作品於藝宿商旅展出。

透過這次的合作，不僅為旅館環境更添藝術氣息，更期許能共同創造區域特色，讓漫畫與投宿旅客相遇，大眾也可藉著藝術節造訪旅館的開放空間，觀賞漫畫作品。此次漫畫藝術節更推薦民眾可以散步城區的方式，漫遊全部的展覽地點。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲海豚男的作品於璞漣商旅展出。

策展人羅禾淋也提到這次和商旅媒合的小故事，例如北門文旅內部珍藏的大稻埕風情壁畫，與漫畫家AKRU的作品《北城百畫帖》做了巧妙的結合。展出蠢羊與奇怪生物作品的中源大飯店，負責人是資深漫畫迷，以前更開過漫畫店，非常支持本次活動。而老爺會館林森及南西店則提供合作資源，讓漫畫家61Chi和B.c.N.y.的作品得以更完整的呈現。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲Arwen的作品於北門窩泊旅展出。

另外米奇鰻則結合皇家玫瑰旅館站前館的原創吉祥物角色「皇家玫寶」，血多結合蜂巢旅店的「蜂巢QBee」角色，分別創作出新的作品；Arwen Huang除了作品展出，還會在北門窩泊旅辦理工作坊。

▲▼2019台灣漫畫藝術節（圖／文化部提供）
▲米奇鰻的作品於皇家玫瑰旅館站前館展出。
 
 「2019台灣漫畫藝術節」入場免費，展覽期間還有集章活動。另外每周六日也有各式不同的講座、分享會、影片展示及街頭動漫音樂會等活動，民眾可以報名參加，詳情可至官網查詢：https://tcb.culture.tw/2019comicartfestival/

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