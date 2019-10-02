Galaxy Watch Active2亮相　用39種運動模式、串連手機打造便利生活

▲三星Galaxy Watch Active2預計於10/13上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（2）日宣布新一代Galaxy Watch Active2正式在台上市，新錶款不但提供消費者高達39種的運動模式，更能無縫串聯手機，遠端遙控相機、檢視社群甚至是即時翻譯，打造前所未有的便利生活，不僅是監測健康的好夥伴，更是實踐智慧生活的好幫手。

據了解，Galaxy Watch Active2將推出3種版本，分別為44mm不鏽鋼「午夜黑」、「香檳金」版本，單機建議售價為13,500元；44mm鋁製「午夜黑」、「冰川銀」版本，單機建議售價為10,500元；以及40mm鋁製「玫瑰金」版本，單機建議售價為9,500元，預計於10月13日於全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、燦坤指定門市及各大經銷通路上市。

▼Galaxy Watch Active2共有44mm與40mm兩種尺寸選擇。（圖／記者邱倢芯攝）

另外，凡於11月30日前購買Galaxy Watch Active2，隨貨附贈無線閃充充電板（建議售價1,990元）以及UNDER ARMOUR指定HOVR慢跑鞋款千元抵用券；此外，為歡慶Galaxy Watch Active2上市，指定錶帶可享8折優惠，提供消費者更多樣的搭配選擇。

智慧手錶一直被認為是運動健身的好夥伴，而Galaxy Watch Active2可作為使用者的健康助理，改善身心健康，支援手動追蹤超過39種運動模式，其中7種可自動偵測啟用 — 包含跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身，更新增內建7種以上的跑步教練指導，滿足城市生活的輕運動需求。

除了運動相關功能外，將Galaxy Watch Active2與Galaxy智慧型手機搭配使用時，可透過手錶相機控制器拍照、錄影、預覽畫面、切換前後鏡頭、設定計時器，並查看最終版的相片或影片。透過手錶的連線能力，不僅可以直接在手錶上瀏覽社群媒體，更能快速按讚甚至是觀賞短片，Galaxy Watch Active2更支援逾16種語言的即時語音及文字翻譯。