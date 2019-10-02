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5G實現VR整合AR、區塊鏈　宏達電VIVE建構跨產業生態系

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▲VR互動學英文、走進細胞膜　HTC VIVE FOCUS推K12教育軟體。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

▲宏達電逐步實現VIVE REALITY的願景。（圖／翻攝HTC VIVE官網）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）VIVE虛擬實境產品與策略資深副總經理鮑永哲今（2）日受邀參與「2019科技論壇」，並以「5G跨產業大趨勢」為題演講，不僅宏達電推出的第一個5G產品HTC 5G HUB，更分享未來世界的各種模擬應用情境，讓與會者一窺5G新時代的面貌。

鮑永哲首先分享，宏達電從第一個智慧型手機、第一個微軟手機、第一個安卓手機，對於通訊始終處在領先者的位置，現在5G時代來臨，宏達電推出第一個產品「HTC 5G HUB」，目前在美國、澳洲、歐洲都有產品被廣泛銷售。

鮑永哲表示，5G在AR、VR與區塊鏈的整合扮演關鍵角色，而3年前宏達電推出第一代VR設備，把虛擬實境帶給大眾，去年推出區塊鏈手機，保護使用者隱私，也有AI團隊專攻醫療，其實這些都是為了宏達電一步步實現VIVE REALITY的願景。

鮑永哲表示，5G擁有的高頻寬、低延遲特性會重新定義未來，因為VR許多的互動反應需要即時，實際訪問超過3萬名消費者對5G的期待，發現主要在電影、遊戲和雲遊戲應用，期望5G會讓360度的影像更普及，真正達到釋放視野，而並不是透過導演的角度來看影像。

未來世界的應用，鮑永哲以「MATIX」舉例，這是一種又稱為「光場」的體驗，讓觀眾未來在看明星，不僅只是平面的唱跳，而是真實感受在眼前，雖然所需的數據量龐大，每一秒可能超過1個GIGABITE，但是未來年輕人卻可以享受這樣的體驗。

鮑永哲再以「XR」舉例，整合內容的VR和背景的AR，可以讓用戶有真正的沉浸感，而這樣的事情需要5G來成真，短期來看一年半左右就會發生，中期則要到三年左右就會進入雲VR，唯有5G能真正將雲端和VR結合應用。

鮑永哲強調，過去企業提供服務需要平台、裝置，但是未來進入雲端世界，不僅部署容易，而且擴充性提升，VR對於消費者是娛樂、影劇、遊戲，但是對於企業則可以縮短開發流程，甚至進行銷售市調，並認為透過5G把VR體驗帶入企業，目前企業端較快可以實現。

我們覺得透過5G 或企業專網，我們可以把VR體驗帶入企業中，在我們看起來消費者體驗雲VR會發生，但因為伺服器部屬，與邊緣計算會需要一些時間，比較快發生的是企業端。

HTC是企業，我們不斷思考怎麼實際的落地，我今天主要分享的是AR VR 與區塊鏈整合，而5G是當中的關鍵。

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