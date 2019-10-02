全世界唯二！另一座「南方澳跨港大橋」地點曝光：已持續使用27年

▲南方澳跨海大橋和巴爾克塔橋外型相似。（圖／翻攝自Quique Goberna推特）

記者朱世凱／綜合報導

宜蘭縣南方澳昨（1）日上午9點多發生重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，導致人員傷亡以及多名漁工受困。據悉，該座跨海大橋於1998年6月完工，落成至今已21年，是目前全世界僅有2座的「雙叉式單拱橋」；另一座則位於西班牙塞維利亞市（Seville），名為「巴爾克塔橋」（Barqueta Bridge），自1992年落成開通後已經使用了27年。

▼南方澳跨海大橋坍塌。（圖／記者游芳男攝）

據普林斯頓大學（Princeton University）環工與土木工程系網頁介紹，「巴爾克塔橋」是為了1992年舉辦的西班牙塞維利亞世博會所設計的其中一座橋樑，由亞瑞納斯（Juan J.Arenas）和潘塔萊昂（MarcosJ.Pantalerón）2人完成構思，最終從造橋參賽者中脫穎而出。

資料也指，當年世博會的舉辦地是塞維利亞市附近的一個島嶼「La Cartuja」，有了這座橋後就能讓遊客從城市越過「瓜達爾基維爾河」（Guadalquivir）進入島嶼。據悉，短短6個月的時間就有4200萬人次湧入參加；另外，這座橋使用了雙叉繫桿拱橋（The Split Bowstring Arch）設計，在兩端分別分成2個傾斜的支柱，形成2個三角形的框架，全長總計198.8公尺，屬於較為新穎的結構系統。

▼巴爾克塔橋。（圖／翻攝自維基百科）

西班牙網友古波納（Quique Goberna）2018年曾在推特上發文說，「我知道當你看到南方澳大橋時，肯定會以為是『巴爾克塔橋』，不過事實並非如此，這就是讓我感到驚訝的地方，因為台灣的南方澳大橋上所使用的設計和資源與巴爾克塔橋相同，這相當明顯。」

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