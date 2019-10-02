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5G頻譜競標倒數計時！中華電今提四策略思維申請　電信三雄皆已遞件

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▲▼中華電信技術執行副總林國豐帶隊，並帶著12盒事業計畫構想書赴NCC遞件申請5G頻譜競標。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信技術執行副總林國豐帶隊，並帶著12盒事業計畫構想書赴NCC遞件申請5G頻譜競標。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

通傳會（NCC）將在12月進行5G首波釋照，為了搶下5G執照，電信三雄在近期都已完成5G頻譜競標遞件。電信龍頭大哥中華電信選擇在今（2）日下午赴NCC遞件申請，是由中華電信技術執行副總林國豐帶隊，並帶著12盒事業計畫構想書遞件申請。

林國豐指出，在這12盒事業計畫構想書中，是以四個策略思維為主，分別是鞏固市場地位、提升客戶體驗、創新應用服務、鏈結垂直領域，這是中華電希望帶給公司、客戶、社會環境的5G思考方向。

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先前5G頻譜標金一直被外界認為過高，這讓人也好奇中華電是否仍以標滿100 MHZ為目標？對此，林國豐僅表示，中華電會以合理價格爭取適當的頻寬。

而針對於其他競業提出的「三共」議題，林國豐則表示，其實在2G、3G、4G的時期競業間都有網路的共構、共站、共建設；而為了5G網路，在新網路管理法內有一些更放寬的措施，所以目前中華電是抱持著開放的態度，不過新電信管理法預計在明年7月1日才開始生效。

據了解，5G首波競標，其重要性不同於前兩次4G競標，因此也讓中華電相當重視；林國豐解釋，本次競標與先前的網路競標差異在於，5G頻段有三個區間，分別是1,800MHZ、3.5GHZ、28GHZ，涵蓋了低中高頻。

競標的機制跟上一次一樣採取「先數量、後位置」，只不過這次5G生態系比較成熟的是3.5GHZ這個頻段區塊，且頻寬僅有270MHZ，可以說是「黃金地段」，業者都會優先爭去這個區塊。但除了3.5GHZ外，中華電內部是否有想過不同的頻段組合？林國豐則表示，NCC所釋放的頻段中華電信都會納入考慮。

林國豐也表示，競標完成之後還有很多事情要做，包括提交完整的事業計畫書、建設計畫書，還有真正的建設工程、施工、測試，以及一些新服務開發的測試，這些都需要一些時間，中華電希望盡快把事情準備好，讓台灣的消費者與企業客戶都能夠儘早享受到5G所帶來的不一樣的體驗。

而除了中華電信外，台灣大哥大與遠傳電信都分別在10/1、9/25完成5G競標遞件申請；台灣大也指出，未來希望透過5G科技為用戶提供更創新、美好的使用體驗，並期許在我們的帶領下，台灣電信業能共存共榮，對台灣作出更多正面貢獻。

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