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「中火機組10+2」　盧秀燕怒批中央：遺憾與抗議！不尊重民意

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▲盧秀燕對於中央強行在中火增設機組，表達遺憾和抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕對於中央強行在中火增設機組，表達遺憾和抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府2日下午為了台灣燈會墊付案臨時召開市政會議，會中市長盧秀燕對於中央遲遲沒有給一個科學答案，不顧中部人民意，在中火已有10部燃煤機組上，又強行要增設2部機組，盧氣憤的說，全國各地都有機組，為何中央不要平均分攤，硬要設在擁有最多機組的中火，對此她表達遺憾與抗議。

盧秀燕說，中火已經是全國最大機組，有10部燃煤機組，是全國最大的電廠，而全國各地的電廠很多，有的只有2組，有的3組，有的是燃氣，她覺得電力的供應，大家都有責任，台中市也有責任，可是要分擔，應該大家共同來分擔，為什麼中火已經是全國機組最多、發電量最大的電廠，中央卻要增設在中火，而不是選在其他地方？

「到現在為止，中央沒有給我們一個科學的答案，或是跟地方民意溝通，」盧說，台中市政府整治空汙好不容易有一點點績效，很多市民看到她，都很感謝市府的努力，還要她繼續努力，如今，中央沒有得到台中市民意的支持，也不聽地方政府的意見，不只台中，包括彰化、南投都深受其害。

她說，如果說中火只有2組、3組、4組也許5組，台中可以接受增設機組，沒關係，但是台中已經是全國機組最多、發電量也最大，為什麼還要加在中火？為什麼不能夠平均分攤呢？這是台中的疑問。

盧秀燕強調，會繼續捍衛，繼續爭取，絕不妥協，絕不手軟，市府要繼續採取強硬的態度，包括對中火的稽查、對空污的改善。

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