竹市勞工學苑藝文作品聯展　書法、攝影及工筆花鳥各有精采

▲學員們大合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今年首度辦理勞工學苑學員作品聯展，展出書法、攝影及工筆花鳥等逾50件佳作，自即日起至10月4日止，每日上午9時至下午5時，地點在新竹市勞工育樂中心1樓閱覽室。新竹市政府勞工處長黃錦源邀請市民朋友前往參觀，欣賞勞工將美學教育融入日常生活，多才多藝的另一面。



從事機器製修工作的陳勝宗與楊明玉是夫妻檔，今年一起報名書法班，秉持活到老學到老的精神，於工作之餘重拾毛筆靜心。陳勝宗說，和老婆一同上課、課後切磋練書法，增添情趣也更有默契。

工筆花鳥班學員陳映如是工程品管人員，也是業餘美甲師，她分享學習國畫的技法，利用線條的粗細、顏色的深淺去呈現層次感，從描繪到上色的專注過程，感受到身心靈的沈靜，也可將此技法運用在美甲創作上。

攝影入門班學員范仙平在科技公司擔任工程師，是本市勞工學苑研習課程的忠實粉絲。他工作之餘的紓壓方式，是和家人走向戶外爬山健行，運用所學的攝影技巧，用鏡頭捕捉大自然瞬息萬變的畫面，拍出讓人感動的照片。

黃錦源表示，本年勞工大學實施計畫-勞工學苑研習課程，已於9月底結業，首度辦理書法、攝影入門及工筆花鳥等3班學員作品聯展，展出作品逾50件。期許勞工朋友們在課程研習後，能將美學教育融入日常生活，並運用在工作中，延續藝術生活化的精神。本展覽展期自即日起至10月4日止，歡迎市民朋友及藝文愛好者前往勞工育樂中心1樓閱覽室欣賞。