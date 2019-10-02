影／高中生左胸中彈...《紐時》多角度分析關鍵：警方執法明顯升級

▲中五學生曾志健遭實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中1日爆發數起警民衝突，其中一名18歲學生在荃灣遭警方實彈射擊，直接命中左胸，引發外界輿論。事後，警務處長盧偉聰認為開槍行為「合理及合法」。不過，有外媒透過不同角度的鏡頭，交叉比對分析，完整還原現場前因後果，揭露港警執法已明顯升級。

據《紐約時報》報導，昨天是中國的國慶日，香港多地再現抗議人潮，其中荃灣區一名落單的港警遭15名示威者手持雨傘、金屬棒追打，且不幸倒地後又遭眾人不斷圍毆，其中可見一人揮舞手中的錘子，另一人則拿著板手猛敲。一名港警見狀，拿著已經上膛的左輪手槍衝上前幫忙，朝一人近距離射擊。

▲香港10.1遊行於銅鑼灣起步。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，槍聲響起後示威群眾立即撤退，這名學生則中彈倒地；另一名示威者試圖上前協助，卻被港警制伏在地，此時遠方有人朝警方扔燃燒瓶，現場至少2名員警立即拔實槍、1人手持胡椒噴霧示警。

報導揭露，其實開第一槍的港警手上可能有裝著橡膠子彈的散彈槍，而且腰間還繫有胡椒噴霧等非致命武器，然而中彈倒地的學生被擱置一旁，警方第一時間也沒有提供協助。

《紐時》指出，根據聯合國的規範，警方用槍時機只有在面臨死亡或重傷的威脅下，同時開槍前必須清楚警告（例如對空鳴槍），不過影片中的港警似乎沒有做出示警就直接射擊，象徵港警的執法方式明顯升級。

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