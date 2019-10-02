抓漏水電工變身「改槍宗師」　同業捧10萬現金爭幫交保

▲改槍宗師遭警方逮捕，同業捧現金爭相替他交保。（圖／翻攝自臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名改槍宗師徐姓男子，平常雖以水電工抓漏為明面身份，實際卻熱衷改槍，在台灣改槍界頗有名聲，甚至有人登門求教。新北市三重警方掌握線報，上月26日前往樹林徐男住處查緝，人贓俱獲，並查扣雷明頓霰彈槍、M4A1卡賓槍等槍枝及毒品，不料送辦後檢方裁定徐男10萬交保，改槍同好竟捧著現金爭鄉替他交保，讓現場人員皆看傻了眼。

根據了解，徐姓男子（44歲）具有槍械相關的工程背景，平時為水電工身份，專門幫忙抓漏，但私底下他為改槍20年的「宗師」，透過網路收購玩具槍及子彈後，在家中透過機具案藏的工具，大量改造槍械及子彈，意圖販賣後圖利，在北台灣具有名氣。

由於徐男專門改長槍，一支改造槍枝扣掉成本淨利就高達9萬元，讓想改槍販賣致富的黑道爭相學習，並透過管道特地登門向「改槍宗師」求教；傳聞徐男在半夜睡不著時，會起床改槍改到天明，因此有躁鬱等情況，才需要透過服用毒品來抑制。

▼警方查獲的改槍成品。（圖／記者陳豐德翻攝）



新北三重警方掌握線報，經過2個月長期追蹤蒐證，確定情報屬實後報請地檢署偵辦，9月26日上午6時許拂曉出擊，前往新北樹林大安路徐男住處查緝，當場將他查獲到案。

徐男十分狡猾，將改造完的槍枝藏在家中沙發酒櫃及床頭櫃中，並用釘子將其封死，所幸專案小組仔細搜索，才在家具內查獲長短型雷明頓散彈槍各1把、M4A1卡賓槍1把、子彈、各式改槍工具，以及海洛因、安非他命、一粒眠等毒品。

經警方進一步突破心防，徐男坦承其尚在土城區中華路工作地點寄藏槍枝，經同意搜索後，並在該處起獲改造手槍1把、散彈槍子彈4顆，訊後依照毒品危害防制條例、槍砲刀械彈藥管制條例移送新北地檢署偵辦。就在檢方裁定他10萬元交保候，新北地檢署外竟然拒絕一批改槍同好，捧著現金爭相要替徐男交保，讓現場人員看傻眼。

▼嫌犯狡猾將成品釘在櫃子內妄想躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



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