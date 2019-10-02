200童搶60顆蛋！無良「皇家佳幼兒園」超收　新北教育局：再犯就停招

▲皇佳幼兒園 。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

新北市板橋的私立皇佳幼兒園日前被教育局查出超收學童、違規擴大使用場地等多項重大缺失。北市教育局表示，已立即至皇佳幼兒園稽查3次，依據幼兒教育及照顧法，針對超收、分科教學、擴大使用場地、教職人員異動未於30日內報局、未依規定將幼兒保險等項目，已依幼照法處罰8萬9千元，及加重處分減少招生名額10％。

皇佳幼兒園總核定招生公告人數僅51人，但離職員工透露，皇佳幼兒園其實內部設有暗門，一推開暗門，就可看到6間「密室」，其中小班、中班、大班各有2班，總人數破百；該校擔心被人發現有小朋友在「密室」上課，幾乎不曾開過窗戶，導致長期處於密閉空間的孩童時常感冒，密室頓時成為病菌溫床。

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離職員工也指出，學校開的菜單通常跟吃的東西不一樣，最離譜的是，2百名師生卻常常只能分食60顆雞蛋，魯肉飯也根本看不到魯肉，「只看到一層油浮在上面」。對此，教育局指出，今（1日）也至該班稽議，因業者消極配合稽查，將裁罰5萬元，並且將報載密室部分提送公安會議，以強力檢視補習班安全問題。

教育局重申，幼兒園應依縣市政府核發設立許可證書之招生人數招收幼生，針對皇佳幼兒園超收及不當管教問題，已安排督學調查，並會針對超收部分持續加強派員稽查，以杜絕超收及違規情形。皇佳幼兒園超收情形倘未改善，將依幼兒教育及照顧法第49條裁處停招6個月到1年，併罰最重之裁罰3萬元，倘持續未改善，最重得處以廢止設立許可之處分。