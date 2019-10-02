　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

200童搶60顆蛋！無良「皇家佳幼兒園」超收　新北教育局：再犯就停招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 皇佳幼兒園 。（圖／翻攝google map）

▲皇佳幼兒園 。（圖／翻攝google map）

記者崔至雲／台北報導

新北市板橋的私立皇佳幼兒園日前被教育局查出超收學童、違規擴大使用場地等多項重大缺失。北市教育局表示，已立即至皇佳幼兒園稽查3次，依據幼兒教育及照顧法，針對超收、分科教學、擴大使用場地、教職人員異動未於30日內報局、未依規定將幼兒保險等項目，已依幼照法處罰8萬9千元，及加重處分減少招生名額10％。

皇佳幼兒園總核定招生公告人數僅51人，但離職員工透露，皇佳幼兒園其實內部設有暗門，一推開暗門，就可看到6間「密室」，其中小班、中班、大班各有2班，總人數破百；該校擔心被人發現有小朋友在「密室」上課，幾乎不曾開過窗戶，導致長期處於密閉空間的孩童時常感冒，密室頓時成為病菌溫床。

請繼續往下閱讀...

離職員工也指出，學校開的菜單通常跟吃的東西不一樣，最離譜的是，2百名師生卻常常只能分食60顆雞蛋，魯肉飯也根本看不到魯肉，「只看到一層油浮在上面」。對此，教育局指出，今（1日）也至該班稽議，因業者消極配合稽查，將裁罰5萬元，並且將報載密室部分提送公安會議，以強力檢視補習班安全問題。

教育局重申，幼兒園應依縣市政府核發設立許可證書之招生人數招收幼生，針對皇佳幼兒園超收及不當管教問題，已安排督學調查，並會針對超收部分持續加強派員稽查，以杜絕超收及違規情形。皇佳幼兒園超收情形倘未改善，將依幼兒教育及照顧法第49條裁處停招6個月到1年，併罰最重之裁罰3萬元，倘持續未改善，最重得處以廢止設立許可之處分。

ET快訊
700台幣戰整晚！泰站壁妹挽男客進房　下秒被「巨大鑽石入珠龍
快訊／誤殺海軍陸戰隊上兵！泰拳高手棄保潛逃　今台東落網
漁工是家人！船主淚喊「只會開會」怒催林佳龍：船體破壞沒關係
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寶貝球」遭秒殺、炒價　造型悠遊卡未來改採「預購制」

台電搬出「台商回流用電量增」　大潭電廠7號機展延初審過了

大自然與生命對話 林毓修畫展馥蘭朵登場

製作過名偵探柯南動畫大師小幡公春　屏大談日本動畫產業

200童搶60顆蛋！無良「皇家佳幼兒園」超收　新北教育局：再犯就停招

銀行辦事等1小時！他震驚「開戶的還坐那」　網曝地雷日：光會計就塞爆

彰化沿海首見一級保育類綠蠵龜陷泥灘　海巡助游回大海

郵輪市場夯！航港局增設專區搭上新南向　發展藍色經濟

便當不是永遠只有排骨＆雞腿　好屏便當6款便當挑戰你的味蕾

6歲女想去墾丁玩！媽見老師傳「確認訊息」傻愣　網笑讚：很會規劃

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

「寶貝球」遭秒殺、炒價　造型悠遊卡未來改採「預購制」

台電搬出「台商回流用電量增」　大潭電廠7號機展延初審過了

大自然與生命對話 林毓修畫展馥蘭朵登場

製作過名偵探柯南動畫大師小幡公春　屏大談日本動畫產業

200童搶60顆蛋！無良「皇家佳幼兒園」超收　新北教育局：再犯就停招

銀行辦事等1小時！他震驚「開戶的還坐那」　網曝地雷日：光會計就塞爆

彰化沿海首見一級保育類綠蠵龜陷泥灘　海巡助游回大海

郵輪市場夯！航港局增設專區搭上新南向　發展藍色經濟

便當不是永遠只有排骨＆雞腿　好屏便當6款便當挑戰你的味蕾

6歲女想去墾丁玩！媽見老師傳「確認訊息」傻愣　網笑讚：很會規劃

KDA紅毯／少了Wanna One陪伴⋯　邕聖祐緊張結巴：害怕面對鏡頭

出國8天突劇痛血尿…當地醫療費爆貴！保險專家：旅遊必買旅平險　才可全額賠

《天空之城》秀韓3個月瘦成「單眼皮偶像臉」　媽媽也驚呆：一週換一次臉！

新娘穿上謎樣婚紗！「絕對領域」全被看光　網笑翻：成人紙尿布？

全世界唯二！另一座「南方澳跨港大橋」地點曝光：已持續使用27年

「我變明星了？」拉拉看到自己上新聞　坐搖滾區專心盯電視

557漁船困南方澳港內...日損失破千萬！國軍「不停機」水下作業：拚明午通航

「準影帝」巫建和灌酒激情擁吻　攝影師尷尬無法對焦

林口向日葵花海變「萬聖驚嚇庭園」！4大鬼造景免費拍

「寶貝球」遭秒殺、炒價　造型悠遊卡未來改採「預購制」

南方澳大橋坍塌「整段落海中」油罐車掉落起火...斷裂畫面曝光

生活熱門新聞

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

Skoda車98加2百！員工：..

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸..

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

南方澳橋齡一曝光　 網友喊：完..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

腦麻兒媽吐心聲：粉紅小卡「心酸..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

南方澳大橋完整檢測報告曝光！

受米塔颱風影響 一華航班機轉..

好市多中和店收停車費　網：像變..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

更多熱門

相關新聞

幼童才藝課滿檔　陸望子成龍心切

大陸學子童年不輕鬆！在望子成龍、望女成鳳心態下，華人父母總希望提供給孩子更好的教育，《ETtoday新聞雲》走訪大陸幼兒園發現，一個中等收入家庭的4歲學童，每個月上5、6個培訓班課程並不少見，教育佔家庭總支出比重可達4成以上，幼兒園也得提供更多課程以滿足需求，蘊含巨大的商機潛力。

攻幼教市場　台商杭州主推森林系

少子化衝擊大！明年105個大學系將消失

用過期食品又亂收錢　罰15萬再停招

幼兒園廚房「食材發霉小蟲爬」噁爆

關鍵字：

幼兒園教育局停招

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

妻月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面