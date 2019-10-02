製作過名偵探柯南動畫大師小幡公春　屏大談日本動畫產業

▲日本動漫大師小幡公春（左二 ）2日到屏東大學分享日本目前的動漫產業，並示範日本動畫作業方式 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

《火影忍者》、《名偵探柯南》、《哆啦A夢》、《蠟筆小新》、《麵包超人》、《妖怪手錶》等知名動畫製作團隊的日本動漫大師小幡公春，2日到屏東大學分享日本目前的動漫產業，並示範日本動畫作業方式，吸引文化創意產業學系、視覺藝術學系及應用日語學系上百名師生到場聆聽。

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▲▼日本動漫大師小幡公春（右二 ）屏東大學分享日本目前的動漫產業。

屏東大學文化創意產業學系張重金老師於2017年接受曾在日本動畫公司工作的台灣朋友邀約，在東京動畫公司安排下，前往東京國際動漫展參訪一週，認識了當地一些動漫畫公司與專門學校老師，和小幡公春老師認識，邀請小幡公春到學校分享動心製作動漫經驗，希望有助於學生了解未來的學習方向。

小幡目前是日本第一線的動畫原畫師與監製導演，也是東京動漫專門學校的校長；其執導監製過許多家喻戶曉熱門動畫，例如：《火影忍者》、《名偵探柯南》、《哆啦A夢》、《蠟筆小新》、《麵包超人》、《妖怪手錶》等。

校長古源光在小幡公春及隨行的鳥野敏充導演會面時表示，《名偵探柯南》、《哆啦A夢》等知名動畫，陪伴著無數小孩成長，包括他3位女兒在內，其中柯南如何發揮機智偵破刑案，並逮捕犯罪嫌犯，深深影響三女兒，讓她對於犯罪心理很感興趣，並因此攻讀認知心理學。同樣的，哆啦A夢裡面的創意發想，也是一種科普教育的啟蒙。

小幡公春說， 台灣的動畫師過去都幫歐美代工，台日之間交流比較少，現歐美以3D動畫為主，日本仍維持2D動畫， 因此傳統手繪的技術還要再精進，也希望兩國未來有更多的交流互動。