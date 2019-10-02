林智堅五星學習之旅第三站　率團觀摩桃園農業博覽會

▲新竹市長林智堅五星學習之旅第三站來到桃園市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅五星學習之旅第三站來到桃園市！繼參訪連江縣、花蓮縣，林智堅2日參訪2019桃園農業博覽會，沿途向桃園市長鄭文燦請益施政經驗，林智堅表示，桃園市樹立農業品牌的嶄新價值，透過手機實境APP的解謎導覽，增添互動趣味，都是未來新竹市舉辦2020台灣設計展及2021台灣燈會的重要參考，也推薦市民朋友10月27日前來桃園農博與新竹市來場雙城旅遊。

林智堅表示，桃園市近年表現突飛猛進，不僅是五星市長，更是六都首長中城市治理表現最好，感謝鄭市長傳授舉辦大型活動的秘訣，對於新竹市緊鑼密鼓籌備明後年的台灣設計展與新竹燈會有很大幫助，他也指出，桃園市政府舉辦大型活動非常用心，除了展覽內容精采，像是便民措施、全區無障礙措施、垃圾不落地都有完善規畫，更納入在地好物，讓全國來訪的民眾認識桃園好物。

「城市的觀光和行銷不只要讓市民賺到錢，更要與世界接軌和世界做朋友」，林智堅分享，透過舉辦大型觀光活動，吸引全世界的人一來再來，了解我們城市的魅力。

鄭文燦表示，非常感謝新竹市率團參訪，他也說，桃園農業博覽會不僅行銷城市，更凝聚城市的希望與魅力，邁入第三年的桃園農業博覽會今年取得全區低碳認證，同時加入科技、文化的新元素，創造新農業與新價值。

「兩座城市交流合作，一起讓桃園新竹同時進步」，鄭文燦強調，新竹市也有許多精采的大型活動，未來桃竹的觀光可以彼此攜手合作，一起開拓兩城的旅遊市場，組成一個桃竹觀光聯盟，帶動桃園市與新竹市共好永續發展。

林智堅與鄭文燦沿途交換意見、密切交流，林智堅強調，對於農博會結合科技、生活、生態及國際化的展現，留下深刻印象，期待把桃園農博會的成功經驗帶回新竹，全力籌辦2020台灣設計展與2021台灣燈會。