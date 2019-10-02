快訊／誤殺海軍陸戰隊上兵！泰拳高手棄保潛逃遭通緝　今台東落網

▲▼屏東軍人誤殺案主嫌之一王念平棄保潛逃遭通緝，2日於台東落網。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者戴若涵、徐愷昕／屏東報導

屏東潮州2018年發生一起群毆事件！一名23歲海軍陸戰隊何姓上兵在這起事件中遭到誤殺。命案主嫌之一的王念平事後遭人起底，為一名泰拳教練，過去曾擔任過保全、保鑣等職，事發後他遭羈押4個多月交保，孰料，王嫌竟棄保潛逃，遭法院通緝。警方2日終於在台東將他逮捕，目前正將人押回屏東。

此起誤殺案起因為鄞男與女友因感情糾紛相約談判，不料，過程中雙方一言不合大打出手，鄞男人馬將王念平的兄弟黃姓男子打到重傷腦死。王嫌吞不下這口氣，於是教唆洪姓主嫌向鄞男開槍，沒想到尋仇時，洪男並未確認身分，一見海陸何姓上兵開車經過，一群人便一擁而上大開殺戒，導致無辜的何姓上兵遭空氣槍射中腹部失血過多身亡。

25歲的王念平不僅過去曾擔任過保全及保鑣，還曾開過泰拳館自己開班授課，身手可說是相當矯健！根據曾指導過王男的泰拳教練所述，他為人正常，看不出私下會與人結仇，對於王男犯下教唆殺人一事感到十分難以置信。

事件曝光後，王嫌主動投案，除了否認持槍射擊何姓上兵之外，也主張沒有證據可以證實他與開槍的洪嫌有共同殺人犯意，因此法官在羈押4個月後裁定，王男以40萬元交保，同時限制住居，屏東地方法院7月傳喚他出庭，卻屢傳不到，簽發拘票拘提也未果，遂認定王嫌已經棄保潛逃，除沒收40萬元保釋金外，也對他發布通緝。

警方2日終於在台東縣卑南鄉逮捕王嫌。當時王嫌正在屋內休息，見到警方荷槍實彈破門衝入，還來不及反抗便遭壓制，目前正在押回屏東途中。

▲王念平因棄保潛逃遭通緝 。（圖／記者陳崑福翻攝）