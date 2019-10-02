彰化沿海首見一級保育類綠蠵龜陷泥灘　海巡助游回大海

▲海巡王功安檢所上午發現一隻綠蠵龜困淺攤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所於今(2)日上午，安檢人員在執行後港溪出海口巡邏勤務時，發現1隻長約51公分、寬約33公分海龜，擱淺泥灘頻頻掙扎，怕牠有脫水的危險，隨即派員前往處置，初步確認為一級保育類綠蠵龜，準備在海水漲潮時將其放生。

第三岸巡隊指出，上午9時42分許，王功安檢所安檢人員巡邏至後港溪出海口時，突然在滿佈蚵殼的岸際泥灘發現1隻受困海龜，無法脫困並頻頻掙扎，因適逢低潮且氣溫逐上升，為避免海龜受烈日曝曬導致脫水死亡，立即依海龜救援流程協助脫困，將其放置於救援箱給予保濕，並鋪設厚毛巾於箱內，以減少腹部因衝撞而受傷。

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第三岸巡隊人員測量後，該海龜體長約51公分、寬約33公分，再聯繫國立海洋生物博物館吳先生並提供海龜照片，初步確認為一級保育類綠蠵龜，吳先生也說，這是彰化沿海地區接獲通報首例發現綠蠵龜，實為罕見，考量綠蠵龜無受傷情形，建議本隊於海水漲潮時將其放生即可。

海巡署中部分署第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

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