俞小凡積蓄4千萬被騙光「無法入眠」　2車手判全額賠償

▲「婉君表妹」俞小凡遭騙光積蓄4千萬元，每晚都睡不好，憤而向詐騙集團求償。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

近年在大陸發展的藝人俞小凡，2014年間遭詐騙集團冒充大陸檢警單位，騙走畢生積蓄近4千萬元，俞小凡回台報案，檢警循線查出這個由台灣人組成的詐騙集團，製作假的「中華人民共和國最高人民檢察院」網頁行騙，但因無證據顯示絕大部分集團成員參與「詐騙俞小凡」，台北地院日前僅判柯姓、張姓車手要連帶賠償俞小凡損失約4360萬元。

▲詐騙集團用幾可亂真的假網頁行騙。（圖／資料照）

俞小凡(本名張興蕙)因飾演瓊瑤電視劇名角「婉君表妹」一炮而紅，2014年12月間，她因為剛好人在大陸，因接聽1通詐騙集團隨機打來電話，誤以為對方是中國建設銀行人員，告知她積欠卡費未繳，然後電話開始層層轉接給大陸公安、檢察官接聽，由詐騙集團假扮的大陸檢警佯稱，發現俞小凡可能是國際詐騙案主嫌，要求俞小凡每天定時電話聯繫。

根據法院判決，詐騙集團發現俞小凡上鉤後，繼續要俞小凡上假的「中華人民共和國最高人民檢察院」假網頁，俞小凡看到自己的資料，以為真的遭誤會涉案，在1個星期內，6度依詐騙集團指示，轉帳845萬人民幣到指定帳戶，當時折合台幣超過4千萬元，事後驚覺受騙報警，檢警在台中一處別墅，破獲這個專挑大陸地區人士下手的詐騙集團以及機房設備。

▲假網站上還有捏造的民眾涉案資訊。（圖／資料照）

俞小凡另外提起附帶民事求償，主張畢生積蓄遭騙，身心承受極大壓力，時常處於驚恐不安的狀態，每晚都無法安穩入眠，要求近20名集團成員要連帶賠償損失以及500萬元精神撫慰，總計約4860萬元。

但法院審理認為，這些集團成員有些之前已經獲得檢察官處分不起訴，另外絕大部分成員無證據顯示參與「詐騙俞小凡」的犯行，最後僅判2名接到指示去提領俞小凡款項的柯姓、張姓車手，須連帶賠償近4360萬元；可上訴。

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